Messi se roba las miradas fuera de Londres: así vivió la Messi Cup | MEXSPORT

El astro argentino fue uno de los ausentes en la ceremonia celebrada en Londres y decidió asistir al duelo entre Boca Juniors y Cornellà en la Messi Cup

Mientras las grandes figuras del futbol internacional se reunieron en Londres para la gala del Balón de Oro y así definir al ganar de uno de los galardones más importantes en el mundo, Lionel Messi, el ocho veces ganador del premio, tomó un camino diferente y prefirió mantenerse cerca de las nuevas generaciones del deporte, lo que lo convirtió en una leyenda.

El capitán del Inter Miami fue uno de los grandes ausentes en la ceremonia y optó por asistir a una nueva jornada de la segunda edición de la Messi Cup, torneo que reúne a jóvenes promesas del futbol en los Estados Unidos.

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Messi prefirió la Messi Cup sobre la gala del Balón de Oro

En lugar de formar parte de la prestigiosa ceremonia en la que tantos años estuvo presente y fue el máximo ganador en toda la historia del premio, Messi estuvo presente en el partido entre Boca Juniors y Cornellà, correspondiente a una edición más de la Messi Cup.

La presencia del campeón del mundo en este encuentro puso el foco en el certamen juvenil, una iniciativa vinculada con su legado y con el desarrollo de las futuras generaciones de futbolistas.

Lionel Messi | AP

Lionel Messi, cerca de las nuevas generaciones

Aunque la gala del Balón de Oro concentra la atención de las principales figuras del futbol mundial y las mejores ligas de todo el mundo, Messi eligió dedicar su tiempo a una competencia que busca impulsar el talento joven.

La Messi Cup es un torneo internacional de fútbol juvenil de carácter amistoso organizado por la productora 525 Rosario, fundada por Lionel Messi, que tiene sede en Miami y lo disputan las divisiones Sub 16.

Con el objetivo de reunir a academias de élite de distintas partes del mundo para impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y promover el intercambio cultural y deportivo.