Tesla sale proyectado y se estrella contra una vivienda en Cuajimalpa / Captura de pantalla

Una cámara de seguridad captó el momento en que un automóvil salió proyectado tras chocar con otro vehículo en la Ciudad de México

Un aparatoso accidente vial quedó registrado por una cámara de seguridad en la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. En las imágenes se observa cómo un automóvil sale proyectado hasta estrellarse contra una casa y volar hacia una parte del barranco.

El video comenzó a llamar la atención por la forma en que el vehículo termina contra la fachada del inmueble. La grabación muestra la secuencia del percance y los daños ocasionados tanto al automóvil como a la propiedad, aunque hasta el momento no se han precisado las circunstancias que provocaron el choque.

Cámara de seguridad capta el aparatoso choque en Lomas del Chamizal / Captura de pantalla

¿Cómo fue el choque en Cuajimalpa?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el automóvil pierde el control y sale proyectado hacia la vivienda. El impacto fue de tal fuerza que el coche terminó contra la entrada del inmueble, lo que generó daños visibles en la estructura.

Hasta los primeros reportes publicados este martes 27 de octubre, no se había confirmado si personas que iban abordo del Tesla resultó lesionado. Tampoco se había informado oficialmente sobre traslados hospitalarios ni sobre la identidad de las personas involucradas en el accidente.

El accidente dejó daños materiales en un automóvil y una casa / Captura de pantalla

¿Qué causo este incidente?