¿Por qué debes proteger a los gatos negros en Halloween? Estos son los riesgos y cuidados

Los gatos negros suelen asociarse con las supersticiones de Halloween./ia

Las supersticiones han relacionado a estos felinos con la mala suerte, pero su color no representa ningún peligro sobrenatural

Los gatos negros suelen aparecer en las imágenes de Halloween junto a brujas, calabazas y fantasmas. Esta asociación proviene de antiguas creencias que vincularon a los felinos con la brujería y las fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, el color de su pelaje no atrae la mala suerte ni determina su comportamiento.

Aunque estas supersticiones persisten, pueden alimentar prejuicios y afectar las oportunidades de adopción de estos animales. Por ello, durante las celebraciones de octubre conviene distinguir los mitos de los riesgos reales y tomar precauciones para evitar que las mascotas sufran accidentes, estrés o maltrato.

Mantener a los felinos dentro de casa ayuda a prevenir escapes durante las celebraciones./especial

¿Los gatos negros corren más peligro durante Halloween?

No existen pruebas sólidas de que los gatos negros enfrenten un peligro generalizado y exclusivo durante Halloween. La organización Alley Cat Allies advierte sobre la importancia de no presentar rumores como hechos comprobados, aunque cualquier caso documentado de crueldad animal debe atenderse.

Los riesgos más comunes durante estas fechas están relacionados con el ruido, la llegada constante de visitantes, las puertas abiertas y las decoraciones. Estas condiciones pueden provocar que un gato se estrese, escape de casa o entre en contacto con objetos y alimentos peligrosos.

El chocolate, por ejemplo, puede resultar tóxico para los animales. Asimismo, las velas encendidas, los cables y los adornos pequeños representan riesgos de quemaduras, lesiones o ingestión accidental. Por ello, la prevención debe centrarse en mantener un entorno seguro, sin fomentar el miedo hacia los felinos por su apariencia.

¿Cómo proteger a tu gato durante Halloween y Día de Muertos?

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) recomienda mantener a las mascotas en un espacio cómodo y apartado de la entrada durante los momentos de mayor actividad. Estas medidas ayudan a reducir el estrés y prevenir escapes.

Para cuidar a tu gato durante las celebraciones, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: Mantenlo dentro de casa: evita que salga durante las horas de mayor movimiento.

Asegura puertas y ventanas: pide a los visitantes que tengan cuidado al entrar y salir.

Prepara una habitación tranquila: coloca su cama, agua, arenero y juguetes en un espacio apartado del ruido.

Retira objetos peligrosos: mantén las velas, los cables y los adornos pequeños fuera de su alcance.

Guarda los dulces: evita que pueda comer chocolate u otros alimentos que perjudiquen su salud.

No lo obligues a usar disfraces: si la ropa limita sus movimientos o le provoca estrés, es mejor prescindir de ella.

Revisa su identificación: una placa con datos de contacto y un microchip actualizado pueden ayudar a recuperarlo si se extravía.

Si presenta lesiones, dificultad para respirar, vómitos persistentes o sospechas de intoxicación, es importante acudir al veterinario cuanto antes. No le administres medicamentos ni remedios caseros sin orientación profesional.

¿Es recomendable adoptar gatos negros durante octubre?

Algunos refugios restringen temporalmente las adopciones de gatos negros durante octubre por temor a que ciertas personas busquen animales con intenciones distintas a brindarles un hogar. Sin embargo, esta práctica no es universal y no demuestra que exista una amenaza generalizada durante Halloween.

Alley Cat Allies advierte que suspender las adopciones únicamente por el color del pelaje puede reducir las oportunidades de encontrar una familia para estos felinos. Una alternativa consiste en reforzar los procedimientos de adopción responsable, evaluar las condiciones del hogar y dar seguimiento cuando corresponda.

Las adopciones responsables deben centrarse en el bienestar del animal, no en el color de su pelaje./especial