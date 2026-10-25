Los Simpson estrenarán capítulo inspirado en El extraño mundo de Jack: ¿cuándo y dónde verlo en México?

Los Simpson rendirán homenaje a El extraño mundo de Jack. / Nocturninos

Bart Simpson se transformará en Jack Skellington en una apertura especial de Halloween. Conoce cuándo se estrena el episodio y qué se sabe sobre su disponibilidad en México

Los Simpson estrenarán un nuevo especial de Halloween inspirado en El extraño mundo de Jack, la película animada que combina los universos de Halloween y Navidad. El episodio, titulado “La casita del horror XXXVII”, llegará a la televisión estadounidense el domingo 25 de octubre de 2026, con una secuencia realizada mediante animación stop-motion.

La entrega rendirá homenaje a la cinta de 1993 con una versión de los personajes de Springfield caracterizados como los habitantes de la Ciudad de Halloween. Sin embargo, quienes quieran verlo desde México deberán tomar en cuenta que todavía no hay una fecha confirmada para su estreno en Disney+ en el país.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de Los Simpson?

La cadena FOX programó el estreno de Treehouse of Horror XXXVII, título original del especial, para el domingo 25 de octubre de 2026 en Estados Unidos.

La transmisión está anunciada para las 20:00 horas del Este, equivalentes a las 18:00 horas del centro de México. Este horario corresponde a la emisión estadounidense y no garantiza que el episodio pueda verse simultáneamente en territorio mexicano.

Como ocurre con otros especiales de la serie, el capítulo reunirá varias historias de terror y comedia, con referencias a películas y elementos de la cultura popular.

Los Simpson preparan un especial inspirado en la película de Tim Burton. / Nocturninos

¿Dónde ver el especial de Los Simpson en México?

Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha de estreno de La casita del horror XXXVII en Disney+ México. Aunque la plataforma cuenta con temporadas anteriores de la serie, la disponibilidad de este episodio dependerá de los anuncios de distribución para América Latina.

Otra opción es revisar la programación de los servicios de televisión de paga que incluyen canales de FOX. No obstante, es importante verificar qué señal ofrece cada proveedor, ya que la transmisión anunciada corresponde a Estados Unidos.

Por ello, no está confirmado que el capítulo pueda verse en México el mismo domingo 25 de octubre. Se recomienda consultar los canales oficiales de la serie y las novedades de las plataformas de streaming para conocer cuándo llegará al país.

El especial de Halloween utilizará animación stop-motion. / Nocturninos

¿Cómo aparecerán Bart, Marge y Ayudante de Santa?

Uno de los principales atractivos del episodio será su apertura inspirada en El extraño mundo de Jack, dirigida por Henry Selick y estrenada en 1993. En esta secuencia, los personajes de Springfield adoptarán la apariencia de los protagonistas de la película: Bart Simpson como Jack Skellington: el protagonista aparecerá con el característico traje negro de rayas blancas y su aspecto de calavera.

Marge Simpson como Sally: la madre de la familia tendrá una versión inspirada en la muñeca de trapo que acompaña a Jack.

Ayudante de Santa como Zero: el perro de los Simpson se transformará en el fantasma canino que acompaña al Rey de Halloween. La secuencia utilizará animación stop-motion, una técnica que crea la ilusión de movimiento mediante fotografías sucesivas de figuras físicas. La producción estará a cargo de Stoopid Buddy Stoodios, estudio conocido por su trabajo en Robot Chicken.

¿Qué otras historias tendrá La casita del horror XXXVII?

Además del homenaje a la película de Tim Burton y Henry Selick, el especial incluirá otras historias con elementos sobrenaturales y referencias cinematográficas.

Entre ellas habrá una trama en la que Marge enfrenta distintas versiones de su vida matrimonial, otra que mezcla elementos de Un viernes de locos y Cementerio de mascotas, y una aventura relacionada con una película de educación vial que amenaza a Homero.