¿Dónde está Adela Noriega? Esto se sabe de la actriz que desapareció de la televisión

El paradero actual de la actriz sigue siendo una incógnita. / Especial

La actriz mexicana se alejó de las pantallas tras protagonizar Fuego en la sangre. Desde entonces, poco se conoce sobre su vida fuera de los reflectores

Adela Noriega se alejó de las telenovelas en 2008 y desde entonces mantiene su vida privada fuera del ojo público. Su ausencia ha generado preguntas sobre su paradero, su estado de salud y las razones por las que dejó la actuación. Sin embargo, varias de las versiones que circulan sobre la actriz no han sido confirmadas, pero ¿qué se sabe realmente de la actriz?.

¿Cuál fue la última telenovela de Adela Noriega?

La última producción televisiva de Adela Noriega fue Fuego en la sangre, melodrama estrenado en 2008 en el que interpretó a Sofía Elizondo y compartió créditos con Eduardo Yáñez y Jorge Salinas. Después de ese proyecto, no volvió a protagonizar otra telenovela.

Antes de alejarse de las pantallas, Noriega consolidó su trayectoria como una de las protagonistas más reconocidas de la televisión mexicana. Entre sus trabajos más recordados están: Quinceañera , melodrama que marcó una etapa importante de su carrera.

María Isabel , donde interpretó al personaje principal.

El privilegio de amar, una de sus producciones más populares.

Amor real , telenovela de época en la que compartió créditos con Fernando Colunga.

Fuego en la sangre, su último trabajo televisivo conocido. Pese al éxito de estas producciones, la actriz optó por mantenerse fuera del foco mediático y no anunció públicamente los motivos de su retiro.

"Fuego en la sangre" fue la última telenovela de Adela Noriega. / IMDb

¿Por qué Adela Noriega dejó la televisión?

La razón por la que Adela Noriega dejó de actuar no ha sido explicada directamente por ella. A lo largo de los años, distintas personalidades del espectáculo han compartido sus propias interpretaciones sobre su decisión, pero ninguna permite establecer con certeza qué motivó su alejamiento.

En 2026, el actor Alejandro Tommasi habló sobre su experiencia de trabajar con Noriega y planteó que quizá la actriz prefirió conservar la imagen con la que el público la recordaba, en lugar de asumir personajes de una etapa posterior de su carrera. Se trató de una opinión del actor, no de una explicación confirmada por la propia intérprete.

Su prolongada ausencia también ha alimentado especulaciones sobre su vida personal. Sin embargo, la falta de apariciones públicas no confirma ninguna de las versiones que circulan sobre sus motivos para retirarse.

¿Qué se sabe sobre la salud de Adela Noriega? ¿Es verdad que murió?

La falta de apariciones públicas también provocó especulaciones sobre la salud de Adela Noriega. En junio de 2025, un video difundido en TikTok aseguró falsamente que había fallecido a causa de cáncer.

El contenido utilizaba imágenes y voces manipuladas con inteligencia artificial para simular una noticia. La supuesta muerte fue desmentida y no se presentaron pruebas que respaldaran esa versión. Además, su hermana Reyna había negado en 2018 que la actriz padeciera cáncer.

Adela Noriega protagonizó algunas de las telenovelas más exitosas de México. / Especial

¿Dónde vive actualmente Adela Noriega?

El paradero de la actriz sigue sin confirmarse públicamente. A lo largo de los años, distintas versiones la han ubicado en Estados Unidos, particularmente en Miami y Weston, Florida, aunque también se ha hablado de su posible residencia en México.

En agosto de 2026, Ernesto Laguardia, quien compartió créditos con ella en Quinceañera, habló sobre la actriz durante una conversación en La Casa de los Famosos México. El actor señaló que había perdido el contacto con ella después de mantener comunicación durante varios años y comentó que, según su versión, Noriega viviría en México. Sin embargo, no proporcionó una ubicación específica.

Por ahora, no hay información pública suficiente para establecer con certeza dónde vive ni cómo es su vida ahora.