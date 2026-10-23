Hasta el momento no se ha informado la causa de su hospitalización / FB: @flacoibanezoficial

El actor de Vecinos, de 80 años, fue reportado como delicado de salud en el Hospital ABC de Santa Fe

La salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez generó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que permanece hospitalizado en la Ciudad de México y necesita donadores de sangre tipo O negativo.

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La información fue difundida este viernes 23 de octubre por los conductores de Televisa Antonio de Valdés y Enrique Burak, quienes recurrieron a sus redes sociales para solicitar apoyo para el reconocido actor de cine, teatro y televisión.

La salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez generó preocupación entre sus seguidores / FB: @flacoibanezoficial

Aunque ambos comunicadores señalaron que el intérprete se encuentra delicado, hasta ahora no se ha informado qué enfermedad padece ni cuál fue el motivo que llevó a su hospitalización.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez?

Antonio de Valdés fue uno de los primeros en compartir la petición de donadores para el actor, quien se encuentra en el Hospital ABC de Santa Fe, en la capital del país. A través de X, el conductor de TUDN pidió ayuda para conseguir sangre del tipo requerido y agradeció de antemano a quienes puedan colaborar.

"Ojalá nos puedan ayudar. El Flaco Manuel Ibáñez requiere donadores de sangre 0 negativo en el hospital ABC de Santa Fe, muchas gracias a todos", escribió el experto en deportes.

Poco después, Enrique Burak publicó otro mensaje en el que reiteró la solicitud y describió el estado de salud del comediante como delicado.

El actor necesita donadores de sangre tipo O negativo / FB: @flacoibanezoficial

"Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez necesita de su ayuda. Se encuentra delicado en el hospital ABC de Santa Fe y requiere sangre tipo 0 negativo. Ojalá puedan ayudarlo", escribió en redes sociales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles médicos adicionales ni se ha confirmado públicamente un diagnóstico.

¿Qué le pasó al actor de Vecinos?

La hospitalización de Manuel Ibáñez despertó inquietud entre sus admiradores debido a su extensa trayectoria y a la popularidad que mantiene entre distintas generaciones de televidentes.

Sin embargo, la información disponible se limita al reporte de su hospitalización y a la necesidad de donadores de sangre. Por ello, no es posible determinar qué problema de salud enfrenta ni establecer la gravedad de su condición más allá de lo señalado por los conductores.

Manuel “El Flaco” Ibáñez se encuentra en el Hospital ABC de Santa Fe / FB: @flacoibanezoficial

¿Quién es Manuel “El Flaco” Ibáñez?

Manuel Ibáñez es un actor mexicano con una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión. Alcanzó reconocimiento por su participación en el llamado Cine de Ficheras y posteriormente consolidó su presencia en producciones televisivas.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la serie Vecinos, donde se convirtió en uno de los rostros reconocibles de la comedia mexicana. También ha participado en telenovelas como Rubí, Amor real, Las tontas no van al cielo, Hasta que el dinero nos separe, Un gancho al corazón y Vencer el pasado.