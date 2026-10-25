Hija de ‘El Flaco’ Ibáñez actualiza su estado de salud y pide más donadores

Daniela Ibáñez actualizó el estado de salud de su padre. / @flaco.in

Daniela Ibáñez actualizó el estado de salud del actor de Vecinos y agradeció el apoyo del público; sin embargo, su familia todavía necesita donadores de sangre.

El actor Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, conocido por interpretar a Jorjais en la serie Vecinos, permanece hospitalizado en la Ciudad de México. Ante la preocupación que generó la noticia, su hija, Daniela Ibáñez, aclaró que su padre se encuentra estable y bajo observación, aunque reiteró que necesitan donadores de sangre tipo O negativo.

La hospitalización del comediante se dio a conocer el viernes 23 de octubre, cuando su familia solicitó ayuda para conseguir personas que pudieran donar sangre en el Hospital ABC de Santa Fe. La petición despertó inquietud entre sus seguidores, por lo que Daniela decidió compartir una actualización sobre su estado de salud.

¿Cómo está de salud Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

A través de videos publicados en sus historias de Instagram, Daniela Ibáñez explicó que su padre se encuentra bien y pidió al público no alarmarse por las versiones que circularon sobre su hospitalización.

La también actriz, hija del actor señaló que el comediante está estable y permanece en observación, además de cuestionar el tono alarmista con el que algunos medios presentaron la noticia.

Daniela también agradeció las muestras de cariño que recibió su familia y se dijo conmovida por la respuesta de las personas que acudieron al llamado para donar sangre.

Daniela Ibáñez es hija del actor Manuel 'El Flaco' Ibáñez. / RS

¿Quién es Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

Manuel Ibáñez Martínez es un actor y comediante mexicano con una extensa trayectoria en cine y televisión. Uno de sus personajes más reconocidos es Jorjais, en la serie Vecinos, producción en la que ha participado desde sus primeras temporadas.

También ha formado parte de telenovelas como Las tontas no van al cielo, Rubí y Qué pobres tan ricos, además de películas y otros programas de comedia.

A lo largo de su carrera, el actor se ha consolidado como uno de los rostros reconocidos del entretenimiento mexicano, por lo que la noticia de su hospitalización generó preocupación entre sus seguidores.

Por ahora, la actualización de su hija indica que el actor está estable y bajo observación, mientras continúa la búsqueda de donadores de sangre O negativo.