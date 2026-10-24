Las personas que reciben apoyos y pensiones del Bienestar ya pueden realizar transferencias bancarias desde la aplicación móvil del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a una sucursal para enviar dinero a otras instituciones financieras.

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¿A qué bancos puedes transferir dinero desde la app del Bienestar?

La actualización de la aplicación del Banco del Bienestar permite realizar transferencias electrónicas a las siguientes instituciones financieras:

¿Cómo hacer una transferencia desde la app del Banco del Bienestar?

Para enviar dinero a una cuenta de otro banco desde el celular, es necesario contar con la aplicación actualizada y los datos bancarios de la persona que recibirá los recursos.

Estos son los pasos que debes seguir:

Descarga o actualiza la aplicación Banco del Bienestar Móvil desde Google Play o App Store. Inicia sesión con tu contraseña o los datos de acceso habilitados. Entra al apartado de transferencias o selecciona la opción para enviar dinero. Elige la modalidad de transferencia mediante SPEI. Ingresa la CLABE interbancaria de 18 dígitos de la cuenta receptora y selecciona el banco correspondiente. Escribe la cantidad que deseas transferir. Verifica que el nombre del destinatario, la institución bancaria y el monto sean correctos. Autoriza la operación y guarda el comprobante electrónico.

Antes de confirmar el envío, revisa cuidadosamente los datos de la cuenta receptora para evitar errores.