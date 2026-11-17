El Gobierno de México continúa con el último depósito del año para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad

El pago de la Pensión Bienestar de noviembre de 2026 continuará a partir del martes 17 y hasta el viernes 20, luego de la pausa en las operaciones bancarias del lunes 16 de noviembre, día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Bienestar retomará la entrega de los apoyos económicos siguiendo el calendario organizado por la primera letra del apellido de los beneficiarios.

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, informó que el pago del bimestre noviembre-diciembre comenzó el día 3 y finalizará el viernes 27 de noviembre. El dinero se entrega directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y la fecha depende de la inicial del primer apellido.

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar del 17 al 20 de noviembre?

Después del pago del viernes 13 habrá una pausa hasta el martes siguiente. El lunes 16 de noviembre no se programaron depósitos, debido al descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha histórica es el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo establece el tercer lunes del mes como día de descanso.

Los pagos de la Pensión Bienestar continuarán del 10 al 27 de noviembre de 2026./ X@Secretaría del Bienestar

Con la reanudación de las entregas, los apellidos que empiezan con M cobrarán el martes 17 y miércoles 18. El jueves 19 será el turno de N, Ñ y O, mientras que P y Q aparecen en el calendario del viernes 20 de noviembre.

La última semana de pagos comenzará con los apellidos de inicial R, programados para el lunes 23 y martes 24. Después seguirán S, el miércoles 25; T, U y V, el jueves 26; y W, X, Y y Z, el viernes 27, día previsto para concluir la entrega bimestral de noviembre-diciembre.

Los recursos no son iguales para todos los beneficiarios. En este bimestre, la Pensión para Personas Adultas Mayores deposita 6 mil 400 pesos; Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; la Pensión para Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos; y el Programa para Madres Trabajadoras, mil 650 pesos, de acuerdo con los montos publicados por la dependencia.

El programa Sembrando Vida tiene un calendario distinto: sus beneficiarios recibirán el miércoles 11 de noviembre el jornal mensual de 6 mil 450 pesos, por lo que no deben confundir esa fecha con las asignadas por apellido para las pensiones bimestrales.

Cómo saber si ya depositaron el pago de Bienestar

La manera más sencilla de comprobar que el apoyo está disponible es consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar. También puede hacerse desde un cajero automático de la institución o mediante el teléfono 800 900 2000, en la opción de consulta de saldo, siguiendo las indicaciones de la llamada.

Para dudas relacionadas con el calendario y los programas sociales, la Línea de Bienestar es 800 639 42 64. Antes de salir de casa conviene confirmar la inicial del primer apellido y la fecha establecida, especialmente si se planea acudir a una sucursal para retirar efectivo.