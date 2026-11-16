Un juez de Massachusetts ordenó repetir el proceso contra Lindsay Clancy, luego de que el primer jurado no lograra llegar a un acuerdo

Lindsay Clancy tendrá que regresar a los tribunales por la muerte de sus tres hijos, ocurrida en enero de 2023 en Massachusetts, Estados Unidos. Después de que su primer juicio terminara sin una sentencia, las autoridades judiciales establecieron el 29 de marzo de 2027 como la fecha para iniciar un nuevo proceso en su contra.

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La decisión se dio a conocer este lunes 16 de noviembre de 2026, durante una audiencia en el Tribunal Superior de Plymouth. El juez William Sullivan mantuvo el calendario previsto, pese a que los representantes de la fiscalía solicitaron comenzar hasta mayo debido a otros procedimientos que tienen pendientes.

El nuevo proceso se realizará después de varios meses de disputas legales entre la defensa y los fiscales. Los abogados de Clancy habían intentado evitar que el caso volviera a juicio, pero sus peticiones fueron rechazadas por Sullivan, quien también desestimó una solicitud de la fiscalía para imponer restricciones a las declaraciones públicas sobre el caso.

¿Por qué se anuló el primer juicio de Lindsay Clancy?

El resultado del primer proceso sorprendió debido a la división del jurado. Once de sus 12 integrantes estuvieron a favor de declarar a Clancy no culpable por razón de demencia, mientras que uno se mantuvo en desacuerdo, lo que impidió alcanzar la unanimidad necesaria para emitir un veredicto.

Un juez de Massachusetts ordenó repetir el proceso judicial contra Lindsay Clancy./ AP

Ante esta situación, el juez declaró el juicio nulo, una decisión que posteriormente fue cuestionada por Kevin Reddington, abogado defensor de Clancy. Su equipo argumentó que debió revisarse con mayor profundidad la postura del integrante que se oponía a la absolución, especialmente respecto a las instrucciones sobre la duda razonable.

Sin embargo, el tribunal no encontró motivos suficientes para desestimar las acusaciones. Durante la audiencia más reciente, la fiscal adjunta Jennifer Sprague señaló que la estrategia del nuevo procedimiento dependerá de las resoluciones pendientes, mientras se prepara la posibilidad de volver a presentar cargos por asesinato en primer grado.

Lindsay Clancy volverá a los tribunales en 2027

El caso se remonta a enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts, donde murieron Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Durante el primer juicio, la defensa argumentó que Clancy atravesaba un episodio de psicosis posparto, mientras que los fiscales sostuvieron que había planeado los hechos y comprendía sus acciones. La responsabilidad penal de la acusada continúa sin resolverse.

El primer juicio terminó sin veredicto debido a la falta de unanimidad entre los integrantes del jurado./ AP