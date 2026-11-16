Amazon MGM Studios anunció que el actor británico de 40 años reemplazará a Daniel Craig en la próxima película de James Bond, que estará dirigida por Denis Villeneuve

Robert Pattinson fue elegido para interpretar al nuevo James Bond, uno de los personajes más reconocidos del cine. El anuncio se realizó este lunes 16 de noviembre de 2026, cuando Amazon MGM Studios confirmó que el protagonista de Crepúsculo y The Batman encabezará la siguiente entrega del Agente 007.

La confirmación llegó mediante las redes sociales oficiales de la franquicia, donde apareció una imagen de Pattinson caracterizado como el espía británico, acompañado del mensaje "Identidad confirmada". La publicación terminó con las especulaciones sobre el futuro del personaje, que llevaba cinco años sin un nuevo protagonista.

A sus 40 años, Pattinson tomará el lugar de Daniel Craig, quien se despidió del papel en No Time to Die (2021), después de participar en cinco películas desde Casino Royale (2006). Con su incorporación, será el séptimo actor de la saga oficial, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig.

¿Cuándo se estrenará la película de James Bond con Robert Pattinson?

La siguiente entrega de James Bond todavía no tiene una fecha oficial de estreno, aunque se prevé que llegue a las salas de cine durante 2028. El proyecto estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta responsable de Dune, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, se encargará del guion.

La producción reunirá a Amy Pascal y David Heyman, quienes han trabajado en franquicias como Spider-Man y Harry Potter, respectivamente. También participará Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Esta película será la primera desarrollada después de que Amazon asumiera el control creativo de la saga, anteriormente encabezada por Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

La elección de Pattinson se produjo después de un proceso en el que fueron considerados otros intérpretes británicos. Entre los nombres relacionados con el personaje estuvieron Callum Turner, Josh O'Connor, Nicholas Hoult y Jack Lowden, aunque finalmente el estudio apostó por el actor londinense para comenzar una nueva etapa de la franquicia.

De Crepúsculo y Batman a convertirse en el nuevo Agente 007

Pattinson alcanzó fama internacional al interpretar a Edward Cullen en Crepúsculo, pero posteriormente buscó personajes diferentes en producciones como The Lighthouse, Tenet y The Batman. Durante 2026 también participó en La Odisea, de Christopher Nolan, y Primetime, película que ha generado comentarios sobre sus posibilidades en la próxima temporada de premios.