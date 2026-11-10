Godzilla Minus Zero consiguió 31.6 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica./Especial

La cinta japonesa recaudó 63 millones de dólares en su primer fin de semana y consiguió una marca histórica en Estados Unidos y Canadá

Godzilla volvió a demostrar que sigue siendo uno de los monstruos más populares del cine. Godzilla Minus Zero, la nueva entrega de la franquicia japonesa, debutó con fuerza en las salas y consiguió una recaudación estimada de 63 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana.

La película dirigida por Takashi Yamazaki también hizo historia en Norteamérica, donde consiguió 31.6 millones de dólares entre Estados Unidos y Canadá. Con este resultado, se convirtió en el estreno más exitoso para una película de acción real en idioma extranjero en ese mercado, de acuerdo con las estimaciones de taquilla.

La nueva película de Godzilla llegó al primer lugar de la taquilla estadounidense y canadiense./Especial

Godzilla supera las expectativas en su estreno mundial

El desempeño de Godzilla Minus Zero sorprendió a la industria cinematográfica. La producción alcanzó el primer lugar de la taquilla estadounidense y superó a otros estrenos del fin de semana, entre ellos la nueva película animada de The Cat in the Hat, que consiguió 20.5 millones de dólares en ese territorio.

La cifra también representa un avance importante frente a Godzilla Minus One, película estrenada en 2023 que consiguió 11.4 millones de dólares durante su primer fin de semana en Norteamérica. La nueva entrega casi triplicó ese resultado y se encamina a superar la recaudación total de su antecesora en ese mercado.

La franquicia japonesa vuelve a conquistar al público

Godzilla Minus Zero es la continuación de la historia presentada en Godzilla Minus One, cinta que recibió reconocimiento internacional y ganó el premio Oscar a Mejores Efectos Visuales. Para esta nueva entrega, Takashi Yamazaki regresó como director y retomó el universo que conectó con el público en 2023.