Los vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8 deberán suspender su circulación en CDMX y Edomex; conoce los horarios y las excepciones

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este martes 10 de noviembre, es importante que revises las restricciones del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para esta jornada, los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2 deberán quedarse en casa.

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La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde opera el programa. Hasta la última actualización disponible, no se había anunciado una contingencia ambiental ni la aplicación del Doble Hoy No Circula, por lo que se mantiene el esquema habitual.

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México./Especial

¿Qué autos no circulan este martes 10 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del programa, este martes corresponde descansar a los automóviles con engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8 y holograma 1 o 2. La restricción aplica durante 17 horas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

En el caso de los vehículos con placas foráneas, también existen restricciones: de lunes a viernes no pueden circular en la Zona Metropolitana del Valle de México de 5:00 a 11:00 horas, sin importar la terminación de su matrícula. Por ello, los conductores deberán revisar las disposiciones correspondientes antes de salir.

Los automovilistas deberán mantenerse atentos a los avisos de la CAMe por posibles contingencias./Especial

¿Qué autos sí pueden circular y habrá Doble Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la constancia correspondiente, están exentos de las restricciones habituales. También existen excepciones para vehículos de emergencia, transporte público y unidades que cuentan con autorizaciones especiales, entre otros casos contemplados por el programa.