El actor enfrenta señalamientos relacionados con presuntos tocamientos sin consentimiento en Estados Unidos y México. El caso más reciente se dio a conocer en noviembre de 2026 y ya habría llegado a instancias federales

Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que trascendiera un tercer señalamiento por presuntas agresiones sexuales. De acuerdo con información difundida por distintos medios, tres mujeres lo han señalado en diferentes momentos: el primer antecedente ocurrió en Estados Unidos en 2009, mientras que los otros dos casos se dieron a conocer en México durante 2026.

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La situación ha generado atención debido a que uno de los procedimientos permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), mientras que otro fue presentado ante instancias federales. Aunque los señalamientos tienen antecedentes y situaciones legales distintas, ninguno debe confundirse con una sentencia condenatoria contra el actor.

¿Cuáles son las tres acusaciones contra Vadhir Derbez?

El antecedente más antiguo se remonta a diciembre de 2009, cuando Vadhir estudiaba en la Academia Militar Culver, ubicada en Indiana, Estados Unidos. En ese momento, una estudiante de 15 años lo señaló por presuntamente sujetarla contra una reja, besarla en el cuello y realizarle tocamientos sin su consentimiento. El caso llegó ante un tribunal del condado de Marshall y el actor compareció en febrero de 2010 acompañado de su abogado, quien manifestó su inocencia. La información disponible no permite establecer una resolución definitiva de aquel procedimiento.

El segundo señalamiento se conoció en mayo de 2026, cuando trascendió que una modelo estadounidense de 19 años había presentado una denuncia el 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip en Coyoacán, donde el actor presuntamente la llevó a un camerino y realizó acercamientos físicos sin su consentimiento. La FGJCDMX confirmó que abrió una investigación por estos hechos.

La Fiscalía de la CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra el actor, que quedó sin efectos tras un amparo./Especial

¿Qué se sabe de la tercera denunciante y qué ha dicho el actor?

El tercer señalamiento trascendió en noviembre de 2026, cuando el despacho Vega Mac Gregor Arellano confirmó que representa a otra mujer que presentó una denuncia contra Vadhir. El abogado Leopoldo Vega explicó en una entrevista con el programa Siéntese quien pueda que se trata de una víctima diferente de la modelo que denunció al actor en abril. Sin embargo, la representación legal evitó revelar la identidad de la mujer y los detalles de los hechos por respeto a la investigación.