Antes de dejarte llevar por las ofertas del Buen Fin, puedes consultar una herramienta gratuita de Profeco que permite comparar precios, revisar cuánto costaban los productos semanas atrás y descubrir si realmente representan un ahorro

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y, con él, llegan las promociones en celulares, televisores, computadoras, electrodomésticos y otros artículos. Sin embargo, no todos los descuentos anunciados representan una verdadera oportunidad, pues algunos establecimientos pueden modificar sus precios antes de aplicar las rebajas.

Para evitar compras engañosas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó una herramienta digital llamada Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, con la que los consumidores pueden consultar cuánto cuestan distintos productos, comparar establecimientos y revisar su historial de precios antes de gastar.

Los consumidores pueden revisar el historial de precios antes de aprovechar una promoción./Especial

¿Cómo usar la herramienta de Profeco para descubrir descuentos falsos?

El portal está disponible de manera gratuita en elbuenfin.profeco.gob.mx⁠. Para comenzar, los usuarios deben seleccionar la ciudad donde planean realizar sus compras y después elegir la categoría del artículo que buscan. Entre las opciones disponibles están audio y sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, televisión y video, así como ventilación.

Una vez seleccionada la categoría, es posible localizar el producto por sus características, marca y modelo. La plataforma muestra información como el precio mínimo, máximo y promedio, además de los establecimientos donde se comercializa. También permite consultar la evolución de los costos para identificar si el artículo realmente bajó de precio o si el supuesto descuento podría ser engañoso.

Profeco habilitó una herramienta gratuita para comparar precios durante el Buen Fin 2026./@profeco

¿Qué otros datos puedes consultar antes de comprar en el Buen Fin?

La herramienta también permite revisar el historial de precios de los productos monitoreados. De acuerdo con Profeco, el seguimiento contempla más de 490 artículos y se realiza en 30 ciudades del país desde el 17 de septiembre de 2026. Esto ayuda a comparar los costos registrados antes de la temporada de descuentos y tener una referencia para saber si una promoción ofrece un ahorro verdadero.