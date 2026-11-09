El actor, de 41 años, abrió una campaña para cubrir gastos antes del nacimiento de su sexto hijo. La colecta superó los 27 mil dólares, aunque aseguró que no ha podido acceder al dinero

El actor Brandon “Bug” Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños traviesos, sorprendió a sus seguidores al solicitar donaciones para enfrentar algunos gastos económicos antes del nacimiento de su sexto hijo. A sus 41 años, el antiguo protagonista infantil atraviesa una etapa muy distinta a la que vivió en Hollywood, pues actualmente reside con su familia en una caravana y busca mantener un estilo de vida alejado de la industria del entretenimiento.

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La situación salió a la luz el jueves 5 de noviembre de 2026, cuando Hall abrió una campaña en GoFundMe titulada Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six, con la intención de reunir 2 mil dólares. Sin embargo, la respuesta de sus seguidores superó sus expectativas y, para este lunes 9 de noviembre, la colecta ya había rebasado los 27 mil dólares, aunque el actor aseguró que tuvo dificultades para acceder a los recursos debido a una suspensión temporal de las transferencias.

Actualmente, Bug Hall vive con su esposa, Jill Marie DeGroff, y sus cinco hijos en una zona rural de Arkansas, Estados Unidos, donde la familia decidió instalarse para desarrollar una vida más sencilla y autosuficiente. No obstante, los trabajos necesarios para acondicionar su propiedad y algunos gastos imprevistos complicaron sus finanzas, especialmente porque el nacimiento de su próximo bebé está previsto para las siguientes semanas.

¿Por qué Alfalfa de Pequeños traviesos pidió ayuda económica?

El actor explicó que necesita cubrir un cobro inesperado por la conexión eléctrica, comprar gas propano para mantener funcionando su caravana y liquidar facturas telefónicas atrasadas. Aunque aseguró estar satisfecho con la decisión de mudarse al campo, reconoció que todavía tiene pendientes que debe resolver antes de recibir al nuevo integrante de la familia, por lo que decidió recurrir al apoyo de sus seguidores.

“Estamos todos encantados de estar donde estamos, e incluso estamos disfrutando de la vida rústica, pero falta menos de un mes para el sexto bebé, y realmente necesito ayuda para ultimar los detalles antes de su llegada”, escribió en la plataforma. Hall también señaló que pretende terminar los trabajos más urgentes durante las próximas dos semanas, mientras continúa desarrollando su proyecto de vivienda y granja.

El recordado Alfalfa de Pequeños traviesos sorprendió a sus seguidores al solicitar donaciones por problemas económicos./ RS

El exactor reconoció que pedir donaciones no era algo que tuviera contemplado, sobre todo porque durante los últimos años había decidido reducir sus gastos y alejarse de las comodidades materiales. Sin embargo, ante la cercanía del nacimiento, consideró necesario buscar ayuda y expresó: “Los tiempos son difíciles. No merezco más ayuda que nadie, pero les pido, por caridad, que ayuden en lo que puedan”.

La campaña provocó comentarios divididos en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron que Hall solicitara dinero después de renunciar voluntariamente a Hollywood. Incluso hubo quienes le recomendaron conseguir un “trabajo de verdad”, ante lo que respondió que dedica su tiempo a construir una granja y conseguir alimentos para su familia. A la controversia se sumó que GoFundMe suspendió temporalmente las transferencias, según afirmó el actor, mientras la plataforma revisaba la situación para garantizar la entrega segura de las donaciones.

¿Qué fue de Bug Hall después de alcanzar la fama como Alfalfa?

Brandon “Bug” Hall se convirtió en una estrella infantil en 1994 gracias a su participación en The Little Rascals, conocida en México como Pequeños traviesos. Su interpretación de Alfalfa, el niño del peculiar mechón de cabello enamorado de Darla, lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la película. Después de aquella producción continuó trabajando en cine y televisión, aunque con el paso de los años decidió abandonar la actuación para concentrarse en sus creencias religiosas y su vida familiar.

En el ámbito personal, Hall contrajo matrimonio con Jill Marie DeGroff el 11 de febrero de 2017, durante una ceremonia religiosa celebrada en Encino, California. La pareja tiene cinco hijos, cuatro niñas y un niño, y actualmente espera la llegada del sexto. Sus dos hijas mayores nacieron cuando todavía vivían en Los Ángeles, mientras que el menor, Mark, nació en septiembre de 2024, antes de que la familia comenzara su nueva etapa en Arkansas.