Las clases se reanudarán el martes 17 de noviembre, después del descanso oficial por la Revolución Mexicana./ Pixabay

Las escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP deberán respetar las fechas establecidas en el calendario oficial

Los estudiantes de educación básica en México tendrán un nuevo descanso prolongado durante noviembre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 13 de noviembre de 2026 no habrá clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, debido a una actividad administrativa programada para los docentes, que se juntará con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, ese viernes estará destinado al registro de calificaciones del primer periodo de evaluación, por lo que los profesores deberán realizar las tareas correspondientes en sus planteles, mientras que los estudiantes no tendrán que acudir a las aulas. Esta disposición aplica a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La suspensión de actividades escolares permitirá que los alumnos acumulen cuatro días consecutivos de descanso, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, considerando también el sábado 14 y domingo 15. Las clases se reanudarán el martes 17 de noviembre en los horarios habituales de cada escuela.

¿Por qué no habrá clases el viernes 13 de noviembre, según la SEP?

Aunque el viernes 13 no está considerado como día festivo oficial, el calendario de la SEP establece que esa fecha será utilizada exclusivamente para que los maestros capturen las evaluaciones de sus estudiantes en los sistemas de control escolar. Por esta razón, los alumnos no tendrán actividades académicas presenciales, mientras que el personal docente sí deberá cumplir con sus responsabilidades laborales.

El registro forma parte de los procesos de evaluación del ciclo escolar, mediante los cuales se integran las calificaciones y observaciones sobre el desempeño de los estudiantes. Para este periodo, la SEP contempla tres fechas de registro: 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo y 2 de julio de 2027, antes de las respectivas jornadas de comunicación de resultados.

Por otra parte, el lunes 16 de noviembre tampoco habrá clases, pero en esta ocasión la suspensión corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Aunque el aniversario se celebra oficialmente el 20 de noviembre, la legislación laboral establece que el descanso obligatorio se recorra al tercer lunes del mes.

El viernes 27 de noviembre los estudiantes tampoco tendrán clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar./ SEP

De esta manera, los estudiantes que concluyan sus actividades el jueves 12 de noviembre podrán disfrutar de un fin de semana largo antes de regresar a sus escuelas el martes 17 de noviembre de 2026. Las familias deberán considerar estas fechas para organizar sus actividades, ya que el calendario contempla tanto la jornada administrativa como el descanso conmemorativo.

SEP anuncia entrega de boletas y otro viernes sin clases en noviembre

Después del megapuente, las escuelas de educación básica se prepararán para comunicar los resultados académicos correspondientes al primer periodo del ciclo escolar. La entrega de boletas está programada del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, cuando madres, padres y tutores podrán conocer las calificaciones de sus hijos.

A diferencia del viernes 13, las fechas destinadas a la entrega de boletas no representan una suspensión general de clases. Cada escuela determinará la organización de las reuniones y la manera en que informará a las familias sobre los avances académicos, por lo que será importante atender los avisos de los planteles.

Sin embargo, noviembre todavía tendrá otra jornada sin actividades para los estudiantes. El viernes 27 de noviembre se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión en la que directivos y profesores revisan asuntos relacionados con el aprendizaje, la planeación y el funcionamiento de las escuelas.