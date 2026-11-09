¿Quién es Pedro Alliana? El nuevo presidente de Paraguay que exige la renuncia de sus ministros

La crisis de Ueno Bank provocó un escándalo político que terminó con la destitución de Santiago Peña./ Captura de pantalla

El mandatario comenzó una reorganización de su gabinete tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas afectados

Apenas tres días después de asumir la Presidencia de Paraguay, Pedro Alliana ordenó una revisión de los principales cargos de su gobierno, al solicitar este lunes 9 de noviembre de 2026 que ministros, secretarios y titulares de instituciones públicas pongan sus puestos a disposición. La decisión ocurre en medio de la crisis política y financiera que provocó la destitución de Santiago Peña, luego del colapso de Ueno Bank.

El nuevo mandatario busca establecer su propio equipo de trabajo y realizar cambios en las dependencias del Estado, sin que esto signifique necesariamente la salida inmediata de todos los funcionarios. La instrucción fue transmitida mediante Rolando de Barros Barreto, jefe del Gabinete Civil, quien quedó encargado de comunicar la medida a las autoridades correspondientes.

A través de su cuenta en X, Alliana explicó el alcance de la decisión: “He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”.

El presidente señaló que el propósito de esta revisión "es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos”. También buscó evitar incertidumbre sobre la operación de las dependencias al asegurar: “El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad”.

¿Quién es Pedro Alliana y cómo llegó a la Presidencia de Paraguay?

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Su carrera política se ha desarrollado dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, organización con la que ocupó distintos cargos antes de llegar a la Vicepresidencia de Paraguay en 2023.

Entre sus antecedentes destacan su gestión como gobernador de Ñeembucú entre 2008 y 2013, así como su paso por la Cámara de Diputados, donde ocupó una banca desde 2013 y posteriormente llegó a presidir el órgano legislativo. También encabezó el Partido Colorado y consolidó su relación política con el expresidente Horacio Cartes.

Alliana llegó al Poder Ejecutivo como compañero de fórmula de Santiago Peña en las elecciones de 2023. Sin embargo, el viernes 6 de noviembre de 2026 asumió la Presidencia, luego de que el Congreso paraguayo destituyera a Peña mediante un juicio político relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y la crisis financiera de Ueno Bank.

El nuevo presidente de Paraguay pidió la renuncia de todos sus ministros como parte de una reorganización del gobierno./ Captura de pantalla

El caso provocó una fuerte conmoción en Paraguay debido a que casi tres millones de clientes resultaron afectados por las restricciones para disponer de sus ahorros. La situación también derivó en investigaciones contra el expresidente y otras autoridades, además de una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) para atender los problemas financieros de la institución.

Pedro Alliana renueva su gabinete mientras Paraguay enfrenta la crisis de Ueno Ban

La reorganización comenzó con nuevos nombramientos en áreas estratégicas. Este lunes, Ariel Martínez asumió como ministro del Interior, mientras que Juan Carlos Baruja tomó posesión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por su parte, Rolando de Barros Barreto quedó al frente del Gabinete Civil de la Presidencia.

Los cambios también alcanzaron al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Entre las designaciones destaca el regreso de Félix Sosa a la presidencia de la empresa estatal de electricidad, mientras el gobierno continúa evaluando la permanencia de otros funcionarios.

Una de las decisiones más importantes fue la propuesta del economista Jorge Luis Schreiner Marengo para dirigir el Banco Central del Paraguay. Su nombramiento recibió este lunes el acuerdo constitucional del Senado, con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Schreiner había integrado anteriormente el directorio del organismo y presidido la Comisión Nacional de Valores durante una década.

La llegada de Schreiner ocurre cuando el Banco Central enfrenta las consecuencias de la situación de Ueno Bank, sometido a un procedimiento de resolución después de que las autoridades detectaran que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido. El organismo también trabaja en la devolución de depósitos y en las medidas para proteger a los ahorristas afectados.