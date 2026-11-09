El festival de música electrónica regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez del 19 al 21 de febrero de 2027

La espera por conocer a los artistas de EDC México 2027 terminó este lunes 9 de noviembre. La organización del Electric Daisy Carnival presentó el elenco que reunirá en la capital del país a figuras como Martin Garrix, Tiësto, Fatboy Slim, FISHER e ILLENIUM, junto con representantes de distintas vertientes de la música electrónica.

El anuncio también despejó una de las dudas de quienes planean asistir: el festival ocupará el Autódromo Hermanos Rodríguez los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2027. Será la decimotercera edición del encuentro en México, con una propuesta que combina música, producción visual y experiencias en diferentes escenarios.

Además de los nombres más conocidos, la programación apuesta por sesiones compartidas entre productores. En ese formato estarán Ben UFO B2B Four Tet, Deborah De Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob y Omnom B2B Walker & Royce, actuaciones que permitirán escuchar mezclas preparadas especialmente por parejas de artistas.

¿Cuándo es la preventa de boletos para EDC México 2027?

Con la publicación del cartel llegó una nueva fecha para adquirir entradas. La preventa Banamex comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, mediante Ticketmaster. Los organizadores anunciaron la opción de pagar a tres meses sin intereses, sujeta a las condiciones de las tarjetas participantes.

En la boletera aparecen las modalidades Abono General, Comfort Pass y Banamex Plus, con características y beneficios distintos. Como los precios y la disponibilidad pueden cambiar según la etapa de comercialización, los interesados deberán consultar el importe total y los cargos aplicables antes de finalizar su compra.

Martin Garrix, Tiësto y Fatboy Slim encabezan el cartel del EDC México 2027./ EDC

La venta anunciada para noviembre se suma a las etapas de comercialización que comenzaron meses atrás, antes de conocerse la programación. Quienes ya adquirieron su abono ahora pueden revisar qué artistas desean ver, aunque todavía no se ha publicado el horario de cada presentación ni la distribución definitiva por día.

El cartel reunirá house, techno, trance y propuestas de mayor intensidad

En el apartado de grandes nombres también figuran Michael Bibi, Richie Hawtin, Adriatique, Apashe, Lost Frequencies, Don Diablo, Dash Berlin, Paul van Dyk y Vintage Culture. La selección abarca desde sonidos melódicos y house hasta techno, trance y producciones con mayor presencia de bajos.

La oferta incluye a Carlita, Cassian, Cloonee, Dax J, Hannah Laing, I Hate Models, Kettama, Luciano, Nico Moreno y Ben Klock, así como a Korolova, Fatima Hajji, Miss K8, NGHTMRE, Ray Volpe y Sub Zero Project. Con esta variedad, la propuesta no se limita a un solo estilo ni a los actos que suelen ocupar los espacios principales del festival.

Entre los proyectos relacionados con la escena mexicana aparecen 3BallMTY, Jessica Audiffred, Mandragora y Zombies in Miami. A ellos se unen artistas como Aaron Hibell, Alyssa Jolee, WhoMadeWho y Sasha & Digweed, además de otras participaciones contempladas en el anuncio oficial.

La experiencia incluirá espacios asociados a conceptos musicales como Factory 93, Dreamstate, Basscon, Bassrush y Time Warp, cada uno enfocado en públicos y sonidos diferentes. La información sobre escenarios específicos y horarios permitirá más adelante organizar recorridos entre presentaciones.