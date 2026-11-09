Russell Brand es condenado a más de 10 años en prisión por violación y agresión sexual

El comediante británico fue declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres entre 2004 y 2009

El comediante y actor británico Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres. La sentencia se dictó este lunes 9 de noviembre en el Tribunal Penal de Southwark, en Londres, después de que un jurado lo declarara culpable el jueves pasado.

Brand, de 51 años, fue encontrado responsable de los delitos cometidos entre 2004 y 2009. Durante el proceso negó todas las acusaciones y sostuvo que no había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento. La condena establece que deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de poder acceder a la libertad condicional.

El comediante fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales cometidos entre 2004 y 2009./especial

¿Qué dijo el juez sobre Russell Brand durante la sentencia?

Al comunicar el castigo, el juez Joel Bennathan describió al comediante como un depredador sexual y señaló que actuaba bajo la creencia de que su fama le permitía comportarse como quisiera, sin respetar las normas que rigen la convivencia. Durante la audiencia, Brand permaneció en el banquillo del tribunal. Antes de que los agentes lo trasladaran a los calabozos, articuló con los labios un mensaje de despedida para su esposa: “Te quiero”.

Una de las víctimas, quien fue agredida sexualmente en 2009, compartió una declaración leída por la fiscalía. En ella explicó que el trauma de la agresión continúa presente en su vida y que sus consecuencias parecen no tener fin.

Russell Brand enfrenta otras investigaciones por presuntas agresiones

La sentencia no es el único proceso que enfrenta el actor. La Policía Metropolitana de Londres informó que mantiene abiertas investigaciones por otras dos presuntas violaciones. Una de las denuncias corresponde a una joven que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos.

El jefe de la policía señaló que no le sorprendería que se presentaran más denuncias contra Brand. Sin embargo, estas investigaciones continúan y las acusaciones adicionales todavía no representan nuevas condenas. Por su parte, el abogado defensor, Ian Winter, afirmó que su cliente es una persona distinta en la actualidad. También recordó que Brand ha hablado públicamente sobre su recuperación de las adicciones al alcohol y las drogas, así como sobre su acercamiento a la fe cristiana.

El juez Joel Bennathan dictó la sentencia en el Tribunal Penal de Southwark./X:@@sandro_pozzi

¿Quién es Russell Brand?

Russell Brand alcanzó reconocimiento en Reino Unido como comediante y presentador, antes de consolidar una carrera en Hollywood. Participó en películas como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur.