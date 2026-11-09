Arquidiócesis se disculpa tras críticas por pasarela y lamenta que asistentes se sintieran heridos en su fe

La Arquidiócesis de Puebla se pronunció tras las críticas por la pasarela realizada en la Catedral./especial

La institución religiosa emitió un comunicado luego de la polémica por el evento México Monumental, realizado el 5 de noviembre

La Arquidiócesis de Puebla ofreció una disculpa pública después de las críticas que provocó la realización de una pasarela en el interior de la Catedral de Puebla. El evento, llamado México Monumental, se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre con fines benéficos y generó cuestionamientos por utilizar un recinto religioso para presentar prendas y diseños de moda.

El evento México Monumental se llevó a cabo el 5 de noviembre./especial

¿Qué dijo la Arquidiócesis de Puebla sobre la pasarela?

En el documento, firmado por su Oficina de Prensa, la Arquidiócesis explicó que el programa estuvo integrado por tres exhibiciones. La primera presentó piezas del acervo histórico y cultural de la institución, entre ellas capas pluviales, casullas y estolas, algunas pertenecientes al siglo XIX. La segunda muestra reunió vestiduras elaboradas por artesanos de San Andrés Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla. Se exhibieron estolas y casullas utilizadas por sacerdotes durante las celebraciones pertenecientes de comunidades indígenas. La tercera estuvo dedicada a la vestimenta nupcial mexicana contemporánea.

Entre las propuestas presentadas estuvieron diseños de Denisse Kuri y Benito Santos, además de textiles tradicionales. El programa también incluyó música del organista titular de la Catedral, la participación de sopranos y un concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la BUAP.

La exhibición incluyó vestiduras litúrgicas del acervo histórico de la Arquidiócesis./especial

La explicación religiosa detrás del evento México Monumental

La Arquidiócesis sostuvo que cada exhibición estuvo acompañada de una explicación catequética sobre la dignidad y el significado de las prendas. Según su comunicado, se habló de los sacerdotes como ministros de culto y de los novios como ministros del sacramento del matrimonio. Para respaldar su postura, la institución citó el numeral 1145 del Catecismo de la Iglesia Católica, que señala que las celebraciones sacramentales están integradas por signos y símbolos. También argumentó que la belleza, la dignidad y el decoro de las vestiduras permiten expresar una realidad sagrada.

El comunicado puntualizó que, desde su perspectiva, estas prendas no representan lujo, ostentación o vanidad, sino una manera de reconocer la importancia de aquello que se celebra. Asimismo, la Arquidiócesis expresó su compromiso de buscar mecanismos para salvaguardar la sacralidad de los espacios litúrgicos (culto oficial).

¿Por qué causó polémica la pasarela en la Catedral de Puebla?

La realización de México Monumental provocó cuestionamientos públicos por la presentación de diseños de moda dentro de uno de los principales recintos religiosos de Puebla. La iniciativa fue organizada por Valora México con fines benéficos y, de acuerdo con la información difundida, habría recaudado alrededor de un millón de pesos para el DIF Estatal.