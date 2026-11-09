Las cantantes protagonizaron un beso durante una presentación del musical Mentiras. La escena se volvió viral

Belinda y Danna Paola sorprendieron al público durante una presentación de Mentiras, luego de protagonizar un beso en pleno escenario. El momento quedó grabado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde generó comentarios entre los seguidores de ambas artistas.

En las imágenes se observa cómo Danna se acerca poco a poco a Belinda mientras ambas participan en una escena musical. Después, toma el rostro de su compañera, la mira fijamente durante unos segundos y finalmente la besa frente a los espectadores.

El momento quedó grabado en video y comenzó a circular en redes sociales./especial

La reacción de Belinda también llamó la atención: se echa ligeramente hacia atrás, aunque continúa con la interpretación de su personaje.

¿El beso de Belinda y Danna Paola estaba en el guion de ‘Mentiras’?

La escena provocó sorpresa entre los asistentes, pues el beso no había sido identificado previamente como parte del espectáculo. Sin embargo, la información disponible no confirma si se trató de un cambio en la puesta en escena o de un momento espontáneo entre las cantantes.

El video se difundió rápidamente y algunos usuarios comenzaron a calificar el encuentro como un momento “icónico” del espectáculo mexicano. La reacción también reavivó el interés por la relación entre ambas intérpretes, quienes durante años fueron vinculadas con una supuesta rivalidad artística.

Belinda y Danna Paola comparten escenario en ‘Mentiras’

Actualmente, las cantantes forman parte del elenco de ‘Mentiras’, producción teatral que reúne a distintas figuras del entretenimiento. Belinda se incorporó al proyecto después del buen recibimiento de la miniserie televisiva, mientras que Danna Paola también fue invitada a participar en la puesta en escena.

Aunque en el pasado se habló de una presunta competencia entre ambas, las artistas han dejado atrás esas versiones mediante colaboraciones, presentaciones compartidas y muestras públicas de admiración.