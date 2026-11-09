La cantante comparó su experiencia con el cambio de nombre del Estadio Azteca./especial

La cantante reconoció que sus seguidores podrían continuar llamándola por su antiguo nombre artístico, pese a que desde 2024 decidió presentarse únicamente como Danna

Danna protagonizó una divertida reflexión sobre su cambio de nombre artístico y lo comparó con la modificación de denominación del Estadio Azteca. Durante una conversación incluida en un fragmento de su documental, difundido en YouTube a principios de noviembre de 2026, la cantante reconoció que, aunque oficialmente ahora se presenta como Danna, muchas personas seguirán identificándola como Danna Paola.

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La intérprete explicó que cambiar un nombre no significa que el público olvide cómo conoció a una persona o un lugar durante años. Incluso, al hablar de su propia trayectoria, se refirió a sí misma como Danna Paola, hizo una pausa para corregirse y comentó entre risas: “Porque sí, siempre será Danna Paola. Ya se sabe, ya se sabe, bebé”.

Danna habló sobre su cambio de nombre artístico durante una conversación incluida en su documental./especial

¿Por qué Danna se comparó con el Estadio Azteca?

La comparación surgió cuando durante la charla mencionaron el cambio de nombre del emblemático recinto, que pasó a identificarse comercialmente como Estadio Banorte y también utilizó el nombre de Estadio Ciudad de México durante el Mundial de 2026.

Ante el tema, la cantante respondió: “No, pero yo siempre le voy a decir Estadio Azteca”. Después relacionó esa costumbre con su propia experiencia y señaló que, aunque existan nuevas denominaciones, las personas suelen conservar los nombres con los que identifican algo desde hace tiempo.

Danna también resumió esta dificultad con una expresión coloquial: “No jalan tanto”. Su comentario dejó ver que no le sorprende que parte de sus seguidores continúe llamándola Danna Paola, nombre con el que construyó su carrera desde la infancia.

¿Por qué Danna dejó de llamarse Danna Paola?

La cantante hizo público el cambio en 2024, cuando presentó Childstar, un álbum que marcó una etapa de introspección y transformación personal. La decisión no fue solamente una modificación de imagen: también representó una revisión de la identidad artística que había construido desde niña.

En una entrevista con Allure, explicó que había descubierto que no le gustaba su nombre completo y que la identidad de Danna Paola se había convertido en una especie de personaje. También señaló que el proceso terapéutico le permitió cuestionar el peso de esa figura pública y buscar una relación diferente consigo misma.

Desde 2024, la intérprete decidió presentarse únicamente como Danna./Disney

En otra conversación con Today, explicó que presentarse únicamente como Danna también respondía a su intención de mostrar otras facetas profesionales, como su trabajo de compositora y productora, sin permanecer ligada exclusivamente a la imagen que desarrolló durante su infancia.

El cambio también estuvo acompañado de una controversia por el nombre de usuario @dana en X, que ya pertenecía a otra persona. Después de que algunos seguidores contactaran a la propietaria para pedirle que liberara la cuenta, Danna ofreció una disculpa y solicitó detener los mensajes dirigidos contra ella.