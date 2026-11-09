La FGR obtuvo una nueva condena contra Daniel Arizmendi López, señalado como líder de una banda de secuestradores que operaba en el Edomex y la CDMX durante los años 90

Una condena de 50 años de prisión volvió a colocar a Daniel Arizmendi López, ‘El Mochaorejas’, en el centro de un proceso penal iniciado hace más de dos décadas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 8 de noviembre de 2026 que una autoridad judicial emitió la resolución después de que se repusiera un procedimiento relacionado con la organización criminal que encabezó durante los años noventa.

El fallo establece, además, una multa de 916 mil 312 pesos con 50 centavos. Los delitos por los que fue sentenciado son delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se trata de una resolución dentro de un expediente específico y no debe confundirse con otras sentencias dictadas contra Arizmendi en distintas causas penales.

La decisión llegó luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF), por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, presentara pruebas para sustentar la acusación. La intervención ministerial permitió que el juzgado volviera a pronunciarse sobre el caso, cuyo trámite había quedado sujeto a una orden de reposición derivada de recursos judiciales.

¿Por qué volvieron a sentenciar a ‘El Mochaorejas’?

La historia de este expediente se remonta a junio de 1998, cuando el MPF ejerció acción penal sin detenido contra integrantes del grupo conocido como ‘Los Arizmendi’ y otras personas. A partir de esa investigación se libraron órdenes de aprehensión. Según la relación de hechos difundida por la Fiscalía, Arizmendi fue detenido el 30 de junio de 1998 y quedó a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en el entonces Distrito Federal.

Daniel Arizmendi fue sentenciado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas./ RS

La organización actuaba principalmente en el Estado de México y la capital del país, que en aquel momento todavía era el Distrito Federal. Sus integrantes fueron investigados por secuestros y otras conductas delictivas cometidas desde al menos 1998. Los procedimientos abiertos contra sus miembros avanzaron por distintas vías y dieron origen a decisiones que tuvieron que ser revisadas por tribunales federales.

Una de esas decisiones se produjo el 21 de agosto de 2003, fecha en la que se dictó una sentencia contra Arizmendi y otros dos acusados. No obstante, las defensas promovieron juicios de amparo y obtuvieron resoluciones que obligaron a reponer el procedimiento. Por eso, la pena anunciada ahora no representa el comienzo de un nuevo caso, sino una nueva determinación judicial sobre hechos investigados desde hace años.

Otras dos condenas y un proceso que sigue abierto en distintos expedientes

La FGR también dio a conocer las penas impuestas a Daniel Vanegas Martínez y Dulce Paz Vanegas Martínez, vinculados con la misma organización. El primero recibió 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos; para Dulce Paz se fijaron 16 años de cárcel y una sanción mayor a 280 mil pesos. En ambos casos, las condenas corresponden a delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque la autoridad declaró compurgadas las penas de Vanegas Martínez y Dulce Paz Vanegas Martínez, ambos continuarán privados de la libertad porque enfrentan otros procesos judiciales. Esta precisión es importante: haber cumplido una condena no implica que una persona quede en libertad cuando permanece a disposición de otros órganos jurisdiccionales.

Los antecedentes oficiales sitúan la detención de ambos el 21 de agosto de 1998. Después fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su situación procesal quedó vinculada al mismo litigio que, años después, llevó a la reposición ordenada por la justicia federal.