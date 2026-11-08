Mercurio, Venus, Marte y Júpiter podrán observarse antes del amanecer durante varios días de noviembre. Conoce cuándo será el mejor momento para disfrutar del desfile planetario

Los amantes de la astronomía tendrán una oportunidad especial durante noviembre de 2026, cuando cuatro planetas del Sistema Solar podrán distinguirse en el cielo antes de la salida del Sol. Se trata de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, que protagonizarán un fenómeno conocido como desfile planetario, visible desde diferentes regiones del mundo, incluido México, siempre que las condiciones del clima permitan una buena observación.

Podría interesarte Contra Eventos astronómicos de noviembre 2026: fechas y horarios para verlos en México

El espectáculo astronómico podrá apreciarse del viernes 13 al domingo 22 de noviembre, aunque no todos los días ofrecerán las mismas condiciones para identificar a los cuatro cuerpos celestes. El hemisferio norte tendrá una posición favorable para seguir este fenómeno, particularmente en las primeras horas de la mañana, cuando los planetas aparecerán distribuidos sobre el horizonte oriental y algunos destacarán por su brillo.

De acuerdo con los cálculos astronómicos difundidos por Star Walk, el 14 de noviembre será una de las fechas destacadas para observar el conjunto, mientras que los días posteriores ofrecerán mejores oportunidades para encontrar a Mercurio. Aunque el fenómeno recibe el nombre de alineación planetaria, los cuatro cuerpos no estarán colocados uno detrás de otro en el espacio, sino que su distribución producirá esa apariencia desde la perspectiva terrestre.

¿A qué hora se verá la alineación de cuatro planetas en México?

Para quienes se encuentren en la Ciudad de México, el sábado 14 de noviembre la observación será favorable aproximadamente entre las 5:55 y las 6:20 de la mañana, con un momento recomendado alrededor de las 6:10 horas. En otras regiones del país, los horarios cambiarán dependiendo de la ubicación geográfica, por lo que será importante consultar la hora local del amanecer y buscar un sitio que permita mirar hacia el este sin obstáculos.

Otro de los días importantes será el viernes 20 de noviembre, cuando Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental, una posición en la que se encontrará aparentemente más separado del Sol y resultará más sencillo localizarlo durante el amanecer. Las condiciones para observarlo también serán favorables durante el 21 y 22 de noviembre, aunque su cercanía con el horizonte continuará representando una dificultad para quienes intenten encontrarlo a simple vista.

El fenómeno astronómico podrá observarse desde México durante las primeras horas de la mañana./ Pixabay

Además, Marte y Júpiter protagonizarán un acercamiento aparente entre el 15 y 16 de noviembre, cuando ambos podrán distinguirse muy próximos en el cielo matutino. Este encuentro permitirá apreciar dos de los planetas más reconocibles del Sistema Solar, mientras que Venus destacará por su luminosidad y Mercurio permanecerá en una posición más baja, cerca del horizonte.

Cómo identificar a Mercurio, Venus, Marte y Júpiter durante el desfile planetario

Para disfrutar de la alineación no será indispensable contar con telescopios, debido a que los cuatro planetas tienen suficiente brillo para observarse a simple vista, aunque distinguirlos dependerá de la claridad del cielo y de las condiciones de cada lugar. Venus será uno de los más fáciles de reconocer por su intensa luminosidad; Júpiter también aparecerá como un punto brillante, mientras que Marte podrá identificarse por su característico tono rojizo. Mercurio será el más complicado de encontrar debido a su posición cercana al horizonte.

Los especialistas recomiendan comenzar la observación entre 45 y 60 minutos antes de la salida del Sol, preferentemente desde espacios alejados de edificios altos y con buena visibilidad hacia el este. También será importante evitar zonas con demasiada iluminación artificial y consultar el pronóstico meteorológico, ya que las nubes podrían impedir apreciar el fenómeno. En ningún caso se debe intentar observar el Sol directamente con binoculares o telescopios sin filtros solares adecuados.