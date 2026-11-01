Eventos astronómicos de noviembre 2026: fechas y horarios para verlos en México

El penúltimo mes del año traerá una Superluna, lluvias de estrellas y encuentros entre la Luna y distintos planetas. Te contamos qué días mirar al cielo y cuáles serán los mejores momentos para observarlos

Noviembre de 2026 llegará con varios espectáculos astronómicos que podrán disfrutarse desde México sin necesidad de utilizar telescopios. Durante las próximas semanas, el cielo nocturno ofrecerá lluvias de meteoros, acercamientos aparentes entre planetas y estrellas, además de una Superluna de Castor, uno de los fenómenos más esperados del mes.

Entre los acontecimientos más destacados se encuentran las Leónidas, cuyo máximo de actividad ocurrirá durante la madrugada del 18 de noviembre, y la Luna llena del día 24. También habrá oportunidades para observar a Marte, Júpiter, Venus y Saturno en distintas regiones del firmamento. Estos son los días y horarios que debes tener en cuenta para no perderte los eventos.

Las Leónidas alcanzarán su máxima actividad durante la madrugada del 18 de noviembre./Especial

¿Cuándo será la Superluna de Castor de noviembre de 2026?

Uno de los acontecimientos más esperados llegará el martes 24 de noviembre, cuando la Luna alcance su fase llena a las 08:53 horas, tiempo del centro de México. Este fenómeno será conocido como Superluna de Castor, debido a que nuestro satélite estará cerca del perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra más próximo a la Tierra.

De acuerdo con los datos astronómicos, la Luna se encontrará a aproximadamente 360 mil kilómetros de nuestro planeta durante esta etapa. Esto hará que pueda apreciarse ligeramente más grande y brillante que una Luna llena promedio. Para disfrutarla, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y observarla cuando aparezca cerca del horizonte, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Las Táuridas del Norte tendrán su máximo el 12 de noviembre./Especial

Calendario astronómico de noviembre 2026: fechas y horarios