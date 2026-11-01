Noviembre de 2026 llegará con varios espectáculos astronómicos que podrán disfrutarse desde México sin necesidad de utilizar telescopios. Durante las próximas semanas, el cielo nocturno ofrecerá lluvias de meteoros, acercamientos aparentes entre planetas y estrellas, además de una Superluna de Castor, uno de los fenómenos más esperados del mes.
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Entre los acontecimientos más destacados se encuentran las Leónidas, cuyo máximo de actividad ocurrirá durante la madrugada del 18 de noviembre, y la Luna llena del día 24. También habrá oportunidades para observar a Marte, Júpiter, Venus y Saturno en distintas regiones del firmamento. Estos son los días y horarios que debes tener en cuenta para no perderte los eventos.
¿Cuándo será la Superluna de Castor de noviembre de 2026?
Uno de los acontecimientos más esperados llegará el martes 24 de noviembre, cuando la Luna alcance su fase llena a las 08:53 horas, tiempo del centro de México. Este fenómeno será conocido como Superluna de Castor, debido a que nuestro satélite estará cerca del perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra más próximo a la Tierra.
De acuerdo con los datos astronómicos, la Luna se encontrará a aproximadamente 360 mil kilómetros de nuestro planeta durante esta etapa. Esto hará que pueda apreciarse ligeramente más grande y brillante que una Luna llena promedio. Para disfrutarla, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y observarla cuando aparezca cerca del horizonte, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.
Calendario astronómico de noviembre 2026: fechas y horarios
Además de la Superluna y las lluvias de meteoros, noviembre tendrá distintos acercamientos aparentes entre la Luna, los planetas y algunas estrellas. Estas son algunas de las fechas más importantes para observar el cielo desde México:
1 de noviembre: cuarto menguante de la Luna, a las 14:28 horas.
2 de noviembre: acercamiento de la Luna con Marte y Júpiter.
7 de noviembre: conjunción de la Luna y Venus.
9 de noviembre: Luna nueva, a la 01:03 horas.
12 de noviembre: máximo de actividad de las Táuridas del Norte.
15 de noviembre: conjunción aparente entre Marte y Júpiter.
17 de noviembre: cuarto creciente, a las 05:48 horas.
18 de noviembre: máximo de las Leónidas; también será posible observar a Mercurio en dicotomía.
21 de noviembre: Mercurio alcanzará su mayor elongación al oeste y la Luna tendrá un acercamiento con Saturno.
24 de noviembre: Luna llena o Superluna de Castor, a las 08:53 horas, y acercamiento con las Pléyades.
25 de noviembre: la Luna alcanzará el perigeo, su punto más cercano a la Tierra.
27 de noviembre: Venus alcanzará su máximo brillo en su aparición matutina.
30 de noviembre: acercamientos aparentes de la Luna con Júpiter y Marte.