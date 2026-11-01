¡Se les antojaron los tacos! Niños piden tortillas en Halloween y una tortillería les cumple el deseo

Un grupo de pequeños disfrazados, en Aguascalientes sorprendieron a los trabajadores de una tortillería al pedir tortillas para su calaverita

Mientras otros niños recorrían las calles buscando dulces y chocolates, un grupo de pequeños de Calvillo, Aguascalientes, tenía una misión muy diferente: conseguir tortillas recién hechas. Durante una actividad escolar por Halloween y Día de Muertos, los alumnos de preescolar pasaron frente a una tortillería y comenzaron a gritar una petición que nadie esperaba: ¡Queremos tortillas, queremos tortillas!.

La ocurrencia tomó por sorpresa a los trabajadores del establecimiento, pero en lugar de dejarlos con las manos vacías, decidieron seguirles el antojo. Los empleados prepararon tacos de sal con tortillas calientes y se los regalaron a los pequeños, quienes cambiaron por un momento las golosinas por uno de los antojitos más mexicanos.

¿Dulces o tortillas? Así fue el momento que conquistó las redes

El video muestra a los pequeños durante su recorrido escolar, cuando se acercan al negocio y comienzan a pedir tortillas a coro. La escena llamó la atención por la espontaneidad de los niños, quienes parecían tener muy claro que una bolsa de caramelos no era precisamente lo que buscaban para celebrar Halloween.

Los trabajadores aceptaron la peculiar petición y llevaron tortillas recién hechas hasta una pequeña explanada junto al establecimiento. Ahí prepararon tacos de sal para compartirlos con los estudiantes. El gesto convirtió una parada del recorrido en uno de los momentos más divertidos de la celebración y dejó a los menores con un regalo bastante diferente al habitual.

Los niños de Calvillo, Aguascalientes, cambiaron los dulces por tortillas durante su recorrido escolar./Especial

¿Dónde ocurrió la peculiar calaverita que cambió los dulces por tacos?

La escena ocurrió en Calvillo, Aguascalientes, durante las actividades escolares organizadas por las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. El grupo de alumnos de preescolar recorría las calles del municipio cuando encontró la tortillería y decidió pedir algo distinto para su calaverita.