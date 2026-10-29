Cada año, miles de niños recorren las calles disfrazados para pedir dulces y monedas durante las celebraciones de Día de Muertos

El Día de Muertos 2026 está cada vez más cerca y, además de las ofrendas, las flores de cempasúchil y las visitas a los panteones, llega una de las actividades favoritas de los niños: salir a pedir calaverita. Durante estas fechas, los pequeños recorren calles y negocios disfrazados para recibir dulces, frutas o monedas, una costumbre que se ha mantenido por generaciones y que actualmente también comparte elementos con Halloween.

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Aunque muchas familias acostumbran salir desde el 31 de octubre, en México pedir calaverita está relacionado principalmente con las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, no existe una fecha obligatoria para hacerlo, pues las costumbres cambian dependiendo del estado, municipio e incluso de la colonia donde se realice esta actividad.

¿Qué día se pide calaverita en México durante 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026 es una de las fechas más tradicionales para que los niños salgan a pedir calaverita, debido a que coincide con el Día de Todos los Santos, jornada en la que muchas familias mexicanas recuerdan especialmente a los pequeños que fallecieron. Durante esta celebración, los menores suelen llevar bolsas o recipientes decorados y recorrer las casas preguntando “¿Me da mi calaverita?”.

Halloween y Día de Muertos comparten la costumbre de pedir dulces, aunque ambas celebraciones tienen orígenes culturales diferentes./ Pixabay

No obstante, el sábado 31 de octubre también se ha convertido en una fecha popular para repartir dulces, principalmente por la influencia de Halloween. En distintas ciudades, los niños aprovechan esa noche para utilizar disfraces de catrinas, calaveras, brujas, fantasmas y personajes de películas. En algunas comunidades, la tradición continúa hasta el lunes 2 de noviembre, cuando se conmemora a los Fieles Difuntos.

¿Por qué los niños piden calaverita en Día de Muertos?

El origen de esta costumbre tiene distintas explicaciones populares. Una de las más conocidas señala que, durante la época colonial, algunas personas de escasos recursos solicitaban alimentos o donaciones para preparar sus ofrendas y recordar a sus difuntos. Con el tiempo, esta práctica habría evolucionado hasta convertirse en el recorrido que actualmente realizan los niños para recibir golosinas. Sin embargo, no existe evidencia histórica suficiente para confirmar que esta sea la única explicación de su origen.

La tradición de pedir calaverita tiene distintas explicaciones sobre su origen, algunas relacionadas con las ofrendas de Día de Muertos./ Pixabay

Antes de que los dulces empaquetados fueran tan comunes, en algunas comunidades era habitual entregar mandarinas, cañas de azúcar, guayabas, pan de muerto y otros alimentos de temporada. Actualmente, aunque predominan los chocolates y caramelos, todavía hay familias que mantienen la costumbre de compartir productos tradicionales durante las celebraciones.