El festival celebrará su 15 aniversario del 12 al 14 de febrero de 2027 en Las Estacas / Especial

Contará con las presentaciones de Thundercat, Mochakk, Avalon Emerson y Nu Genea, entre otros artistas

El Festival Bahidorá 2027 ya dio a conocer el cartel oficial de su próxima edición, con la que celebrará 15 años de música, arte y experiencias culturales en uno de los escenarios naturales más reconocidos de Morelos. Durante tres días, el evento reunirá a destacados exponentes internacionales y nacionales de la música electrónica, el jazz, el funk, el reggae y otros géneros que forman parte de su identidad.

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La celebración se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de febrero de 2027 en Las Estacas, Morelos, donde los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales en distintos escenarios, además de actividades recreativas y experiencias gastronómicas. Para esta edición especial, los organizadores prepararon una programación encabezada por Mochakk, Thundercat, Avalon Emerson, Nu Genea, RY X y Gilles Peterson, junto con una amplia selección de artistas emergentes y figuras consolidadas de la escena internacional.

El Festival Bahidorá 2027 ya dio a conocer el cartel oficial de su próxima edición / Especial

El aniversario número 15 busca mantener la esencia que ha distinguido a Bahidorá desde sus inicios: combinar la música con la naturaleza y ofrecer un espacio de convivencia para públicos interesados en descubrir nuevas propuestas sonoras. El festival volverá a aprovechar el entorno de Las Estacas, conocido por sus aguas cristalinas y áreas verdes, para desarrollar una experiencia que se extenderá durante todo el fin de semana.

¿Quiénes estarán en el Festival Bahidorá 2027?

Uno de los principales atractivos del cartel será la participación del productor brasileño Mochakk, quien se ha consolidado como una figura de la música electrónica, así como del bajista estadounidense Thundercat, ganador del Grammy y reconocido por su combinación de jazz, funk y soul. Ambos formarán parte de la programación de Sonorama, el escenario principal del festival, donde también se presentarán RY X con un espectáculo en vivo, Nu Genea, A.CHAL, Brunello y Fuensanta.

La propuesta musical continuará en El Cubo, un espacio dedicado a los sonidos electrónicos y la cultura de club, con las actuaciones de Avalon Emerson, DJ Nobu, HAAi, Omar S y Gilles Peterson, reconocido DJ y locutor británico, además de fundador del sello Brownswood Recordings. A esta selección se sumarán Paurro y Saga & Millow, quienes contribuirán a una programación que recorrerá diferentes estilos del house y el techno.

El aniversario número 15 busca mantener la esencia que ha distinguido a Bahidorá desde sus inicios / Especial

Por su parte, La Estación contará con una selección de artistas que representan distintas expresiones musicales contemporáneas. Entre los nombres confirmados aparecen BADSISTA, La Coreañera, Los Thuthanaka, Meth Math, Orestes Gomez y Mixteña de Santa Cecilia. También se realizará una presentación especial encabezada por Matías Aguayo bajo el concepto ANENOA, ampliando la diversidad de propuestas que podrán escucharse durante el encuentro.

Bahidorá 2027 tendrá escenarios especiales de Dekmantel y Nyege Nyege

Como parte de las actividades por su aniversario, Bahidorá recibirá una participación especial de Dekmantel, reconocido proyecto de música electrónica que tendrá a su cargo la programación de un escenario durante una jornada del festival. Bajo el nombre Dekmantel Soundsystem & Friends, participarán Marcel Dettmann, Octave One con una presentación en vivo, Jennifer Loveless, Soul of Hex, Moxie b2b y Dekmantel Soundsystem.

Otra de las colaboraciones internacionales será con Nyege Nyege, colectivo y sello musical originario de Kampala, Uganda, que llevará a Morelos el concepto Rave in Town. Esta propuesta reunirá a ASNA, Arsenal Mikebe, DJ Travella, Kampire y Sandunga, con una selección de ritmos y sonidos vinculados con diferentes escenas musicales africanas y experimentales.

El festival volverá a aprovechar el entorno de Las Estacas para desarrollar una experiencia única / Especial

La programación también incluirá actuaciones de Ricardo Villalobos, Acid Pauli, Francesco Del Garda, Flavien Berger, Channel One Sound System y Musas Sonideras, quienes formarán parte de la última jornada. Destaca la participación de Villalobos con un set extendido, uno de los encuentros que podrían atraer a los seguidores de la música electrónica durante el cierre del festival.

¿Cuándo y dónde será Bahidorá 2027?

El Festival Bahidorá 2027 se realizará del viernes 12 al domingo 14 de febrero en el parque natural Las Estacas, ubicado en el estado de Morelos. Este espacio se ha convertido en una de las principales características del encuentro, al permitir que la música conviva con actividades al aire libre en un entorno rodeado de vegetación y agua.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de diferentes escenarios y propuestas musicales, así como de espacios para descansar, nadar y conocer distintas opciones gastronómicas. La intención es que los visitantes vivan una experiencia que vaya más allá de los conciertos, manteniendo el carácter cultural y recreativo que ha acompañado al festival durante sus ediciones anteriores.