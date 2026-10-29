La venta de alcohol estará prohibida en determinadas zonas de la capital del 31 de octubre al 2 de noviembre./ RS

Tres alcaldías de la CDMX tendrán restricciones en la venta de alcohol durante el Día de Muertos 2026. Conoce dónde aplicarán, los horarios y las multas

¿Piensas comprar bebidas alcohólicas durante el puente de Día de Muertos 2026? Antes de salir a la tienda o al supermercado, revisa las restricciones que estarán vigentes en la Ciudad de México, ya que en algunas comunidades la venta de estos productos quedará suspendida durante tres y hasta cuatro días consecutivos.

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La medida no afectará a todos los capitalinos. Mientras algunos establecimientos tendrán que detener la comercialización de alcohol durante las festividades, en otras zonas los negocios podrán trabajar con normalidad. Las restricciones anunciadas corresponden a Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco, aunque cada alcaldía estableció sus propios periodos y lugares de aplicación.

Uno de los puntos que más dudas ha generado es si la prohibición comenzará desde el sábado 31 de octubre o únicamente durante el domingo 1 y lunes 2 de noviembre. La respuesta depende de la comunidad, pues existen disposiciones relacionadas directamente con el Día de Muertos y otras que coinciden con fiestas patronales.

¿Qué días y en qué zonas de CDMX no se podrá comprar alcohol?

Quienes tengan previsto visitar San Andrés Mixquic, uno de los destinos más conocidos por sus celebraciones de Día de Muertos, deberán considerar que la venta de bebidas alcohólicas estará restringida desde el primer minuto del 31 de octubre hasta el cierre del 2 de noviembre. La medida en Tláhuac contempla tres jornadas completas y no establece horarios especiales para realizar compras durante ese periodo.

Además de Mixquic, las restricciones anunciadas comprenden San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco. En estas comunidades, la disposición alcanza a establecimientos comerciales y puestos fijos, semifijos o móviles contemplados por las autoridades.

La decisión busca reducir riesgos durante las reuniones y actividades que congregan a numerosas familias y visitantes. En el comunicado de la demarcación se establece como objetivo “inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y vía pública para resguardar la seguridad”.

Tláhuac tendrá Ley Seca durante tres días, mientras que en Azcapotzalco las restricciones se extenderán hasta el 3 de noviembre./ RS

Para los habitantes de Xochimilco, la situación será distinta. La suspensión vigente durante estas fechas corresponde a San Gregorio Atlapulco, donde las actividades de una fiesta patronal motivaron restricciones que comenzaron el miércoles 28 de octubre y permanecerán hasta el lunes 2 de noviembre. La disposición se limita al área establecida para esa celebración.

En otras comunidades de Xochimilco, como Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlalnepantla, San Lucas Xochimanca, Santa María Tepepan, Caltongo y La Huichapan, también se establecieron periodos de suspensión a lo largo de octubre, pero estos ya terminaron. Por esa razón, no todos los pueblos de la alcaldía estarán sujetos a las mismas condiciones durante el fin de semana.

La tercera demarcación con restricciones es Azcapotzalco, donde la festividad de San Martín de Porres ocasionará la suspensión de venta de alcohol en 13 colonias, entre ellas Pasteros. En este caso, la medida comenzará el 31 de octubre y terminará el 3 de noviembre, con aplicación durante las 24 horas de cada día.

Aunque las fechas coinciden con el Día de Muertos, en Azcapotzalco la disposición está relacionada con una celebración religiosa específica. Esto significa que no todos los establecimientos de la demarcación deberán suspender actividades, sino aquellos que se encuentren dentro de las colonias comprendidas en el acuerdo.

Por el contrario, quienes tengan planes en Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez o Miguel Hidalgo podrán encontrar establecimientos con venta habitual de bebidas alcohólicas, debido a que hasta el 29 de octubre de 2026 no se identificaron acuerdos extraordinarios de Ley Seca para este fin de semana en dichas alcaldías. Los comercios deberán respetar sus permisos y horarios normales de funcionamiento.

Multas y sanciones por incumplir la Ley Seca en CDMX

Ignorar una suspensión oficial puede ocasionar problemas para los negocios. La legislación de la Ciudad de México contempla sanciones administrativas para los establecimientos que incumplan las disposiciones comerciales, además de posibles medidas como la suspensión de actividades, de acuerdo con la infracción cometida.

Entre las sanciones económicas previstas para determinadas infracciones se encuentran multas de 351 a 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario vigente en 2026, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 117.31 pesos, esas cantidades representan aproximadamente 41 mil 176 y 293 mil 275 pesos. La multa correspondiente dependerá de la conducta y de la disposición legal aplicable.

La Ley Seca afectará a tiendas y establecimientos ubicados en las zonas donde las autoridades ordenaron suspender la venta de alcohol./ IA