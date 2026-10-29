La mandataria resaltó el trato amable con el que se manejaba el expolítico / Especial

La presidenta y miembros de su gabinete reconocieron la trayectoria del ingeniero, su defensa del voto y su lucha por la justicia social

El legado político de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su contribución a la democracia mexicana fueron reconocidos durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde integrantes del gobierno federal recordaron su trayectoria y su papel en la transformación de la vida pública del país.

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“¡Hasta siempre, ingeniero Cardenas!”, expresó la Jefa del Ejecutivo durante el homenaje al político mexicano, quien falleció a los 92 años. La mandataria también destacó su sencillez, sus convicciones y su compromiso con el país, además de adelantar que buscará organizar un homenaje en coordinación con su familia.

“Es muy sentida la pérdida del ingeniero. Además de su sencillez, su trato amable siempre, sus principios, sus convicciones. Entonces representa mucho y esperamos hacerle un homenaje, una vez que podamos ponernos de acuerdo con su familia”.

La presidenta subrayó que uno de los principales aportes de Cárdenas fue su concepción de la democracia / Especial

La presidenta subrayó que uno de los principales aportes de Cárdenas fue su concepción de la democracia, vinculada con la participación popular y alejada de los intereses de las élites.

“Pero la democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo y el poder”.

Rosa Icela Rodríguez destaca su papel en la transición democrática

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó la trayectoria del hijo del general Lázaro Cárdenas y de Amalia Solórzano, a quien reconoció como una figura determinante en la apertura democrática de México.

“México está de luto, es cierto, pero su enseñanza, su amor a la patria, sus principios y sus ideales seguirán con nosotros. ¡Que viva por siempre el gran demócrata de México!”, expuso la funcionaria.

En La Mañanera le rindieron un homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas / Especial

Rodríguez señaló que la decisión de Cárdenas de encauzar la inconformidad política por la vía pacífica, después de las elecciones presidenciales de 1988, representó un momento relevante para la historia política nacional.

“Hoy valoramos profundamente la responsabilidad de esas decisiones. Encabezar una movilización popular exige responder a las expectativas de las personas, pero también cuidar su vida y preservar las posibilidades de continuar el asumió esa responsabilidad con entereza”, dijo Rodríguez.

La funcionaria también reconoció a quienes acompañaron aquella lucha y enfrentaron persecución política durante los años del régimen autoritario.

“Este homenaje pertenece también a quienes sostuvieron esa lucha en condiciones adversas, a quienes sufrieron persecución por un régimen autoritario y a quienes perdieron la vida por conquistar libertades”, indicó.

Rodríguez sostuvo que los cambios políticos de las últimas décadas fueron resultado de la organización y resistencia de distintas generaciones, dentro de las cuales Cárdenas ocupa un lugar fundamental.

Funcionarios federales resaltaron el aporte político que dejó Cárdenas al país / Especial

Laura Itzel Castillo recuerda su solidaridad y cercanía familiar

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, recordó a Cárdenas como un amigo cercano de su familia y destacó la congruencia entre sus ideas y sus acciones.

“México pierde a uno de los grandes referentes democráticos, a un luchador incansable por las causas justas y a un hombre cuya congruencia entre el pensamiento y la acción constituye uno de sus legados más valiosos para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo de cerca, su partida deja también un vacío profundamente humano”.

La funcionaria, hija de Heberto Castillo, compartió un episodio que marcó a su familia durante la represión política: el apoyo que recibió de Cuauhtémoc Cárdenas y de su esposa, Celeste Solórzano, cuando su padre fue encarcelado.

“Recuerdo especialmente su generosidad cuando encarcelaron a mi padre y ellos nos recibieron en Apatzingán, brindándonos el cariño y la tranquilidad que tanto necesitábamos en apoyo a mi madre que se encontraba resolviendo los problemas derivados de esa terrible situación”.

Castillo resaltó que aquel respaldo reflejaba una cualidad que distinguió al ingeniero a lo largo de su vida: la solidaridad expresada mediante acciones concretas y el acompañamiento a quienes atravesaban momentos difíciles.

Pablo Gómez reconoce su lucha contra el autoritarismo

Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, destacó la participación de Cárdenas en la defensa del sufragio y en la construcción de una alternativa política frente al modelo económico y político que predominó durante décadas.

Durante su intervención, lo describió como una figura central en la lucha por el respeto al voto y la defensa de la soberanía nacional.

“El líder de la ruptura política con el entreguismo nacional, la antidemocracia y la corrupción; es de la reivindicación del Estado social”.

Gómez también recordó las causas sociales que impulsó el ingeniero, entre ellas la defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas.

“El que llamó a defender los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad; las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los condenados a la pobreza. Cárdenas convocó al pueblo a interrumpir el camino del neoliberalismo, empobrecedor, elitista, oligármico, corrupto, antipopular, antidemocrático”.

Al referirse a la contienda presidencial de 1988, Gómez destacó la decisión de Cárdenas de mantener su oposición política pese a las acusaciones y los ataques que enfrentó.

“Se la jugó con valentía, arriesgó todo, fue consecuente con su proclama y su compromiso con el pueblo y la nación. Ante el fraude electoral del viejo régimen, persistió en la lucha, afrontó las campañas de mentiras e insultos. Se sobrepuso a todo para mantener los principios programáticos y los compromisos contraídos con el pueblo y la nación Cárdenas nunca traicionó”.

Un referente de la historia política de México

Durante el homenaje, los participantes coincidieron en que la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas trascendió su participación electoral y partidista. Su influencia también estuvo ligada a la movilización ciudadana, la defensa de la justicia social y la apertura de espacios para la competencia política.

La secretaria de Gobernación lo definió como un precursor de la democracia contemporánea y una figura que contribuyó a modificar la relación entre la ciudadanía y el poder.

“Fue un líder histórico del México moderno. Fue el hombre que encendió la chispa de la esperanza ante un régimen autoritario y anquilosado. Fue el gran precursor de la gesta democrática contemporánea. Él dio los primeros pasos para la actual transformación de la vida pública de México. Él fue el primer opositor en décadas en llenar el Zócalo y todas las plazas del país”.

Rodríguez añadió que su ejemplo también permite reconocer la resistencia política como una forma de preservar la dignidad frente a las adversidades.

“Nos obligó a redefinir lo que entendemos por un héroe a partir de su ejemplo, en México. Un héroe es también el que sabe resistir fraudes, calumnias, campañas de odio y no pierde la cabeza ni la dignidad”.