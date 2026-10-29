El ingeniero y político mexicano falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las figuras más importantes de la izquierda mexicana y protagonista de la transformación política del país, falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años de edad. El ingeniero civil, reconocido por su participación en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejó una trayectoria marcada por su oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus tres candidaturas presidenciales y su papel en la apertura democrática de México.

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El ingeniero fue una figura central en algunos de los momentos políticos más importantes de las últimas décadas, particularmente durante las elecciones presidenciales de 1988 y la llegada de la oposición al gobierno de la capital mexicana en 1997.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue protagonista de la transformación política de México / Redes Sociales

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo, por lo que desde pequeño estuvo relacionado con la vida política nacional. Durante sus primeros años vivió en la residencia presidencial de Los Pinos, debido a que su padre gobernó México entre 1934 y 1940, periodo recordado por acontecimientos como la expropiación petrolera y la reforma agraria.

Aunque su apellido estaba estrechamente relacionado con la política, Cárdenas eligió inicialmente una formación técnica y profesional. Estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana y posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la carrera de Ingeniería Civil. Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con proyectos de infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, particularmente en la cuenca del río Balsas.

En 1959 comenzó a desempeñar responsabilidades dentro del Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas, mientras que en 1963 fue nombrado director de Estudios de la Comisión del Río Balsas. Posteriormente participó en la coordinación de los trabajos de construcción de la presa de La Villita, entre 1964 y 1969. Esta experiencia técnica antecedió a su incorporación a cargos de representación popular y a una trayectoria política que se extendería durante varias décadas.

Cárdenas estuvo en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) / Redes Sociales

¿Cómo inició Cuauhtémoc Cárdenas su carrera política?

La carrera política de Cuauhtémoc Cárdenas comenzó dentro del PRI, partido al que también perteneció su padre. En 1976 fue elegido senador de la República por Michoacán y cuatro años después, en 1980, se convirtió en gobernador de esa entidad, responsabilidad que desempeñó hasta 1986. Durante ese periodo consolidó su presencia política y comenzó a manifestar diferencias con algunas de las decisiones y prácticas internas del partido gobernante.

En 1986 participó, junto con otros dirigentes como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, en la formación de la Corriente Democrática del PRI, movimiento que cuestionaba los mecanismos internos de selección de candidatos y exigía mayor apertura política. Las diferencias con la dirigencia nacional terminaron por provocar una ruptura que cambiaría el rumbo de su carrera y abriría paso a una nueva fuerza opositora.

Un año después, distintas organizaciones y corrientes políticas comenzaron a construir una alianza que desembocó en la creación del Frente Democrático Nacional (FDN). Bajo esa coalición, Cárdenas se presentó como candidato presidencial en las elecciones de 1988, enfrentándose al priista Carlos Salinas de Gortari, en una contienda que se convertiría en uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral mexicana.

Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo / Redes Sociales

¿Qué pasó con Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988?

La elección presidencial de 1988 marcó uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas. Durante aquella jornada electoral se registraron irregularidades y cuestionamientos al sistema de cómputo de votos, particularmente por el episodio conocido como “la caída del sistema”, que alimentó las denuncias de fraude electoral y provocó una profunda discusión sobre la transparencia de los comicios.

Los resultados oficiales otorgaron la victoria a Carlos Salinas de Gortari, mientras que Cárdenas quedó en segundo lugar. Sin embargo, el proceso se convirtió en un punto de referencia para las exigencias de apertura democrática y fortalecimiento de las instituciones electorales. Su candidatura consiguió reunir a sectores de izquierda, organizaciones sociales y grupos inconformes con el régimen priista, sentando las bases para la creación de una nueva fuerza política.

Cuauhtémoc Cárdenas y la fundación del PRD

Después de las elecciones de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, organización que reunió a distintas corrientes políticas de izquierda y se convirtió en una de las principales fuerzas opositoras de México. Cárdenas fue su primer presidente nacional y mantuvo un papel importante en el crecimiento del partido durante los años posteriores.

Su influencia dentro del PRD también lo llevó a buscar nuevamente la Presidencia de México. En 1994 compitió contra Ernesto Zedillo, candidato del PRI, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN, mientras que en el año 2000 volvió a contender, esta vez frente a Francisco Labastida y Vicente Fox, quien finalmente ganó la elección y puso fin a más de siete décadas de gobiernos federales encabezados por el PRI.

Aunque Cárdenas nunca logró ganar una elección presidencial, sus tres candidaturas de 1988, 1994 y 2000 formaron parte de una etapa de creciente competencia electoral. Su figura también quedó asociada con la construcción de alternativas políticas que modificaron la relación entre el gobierno federal y los partidos de oposición.

Fue el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular

Otro de los momentos históricos en la carrera de Cárdenas ocurrió en 1997, cuando ganó la primera elección para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Hasta ese momento, la máxima autoridad política de la capital era designada por el presidente de la República, por lo que su triunfo representó un cambio importante en los derechos políticos de los habitantes de la ciudad.

Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer jefe de Gobierno capitalino elegido mediante el voto ciudadano, cargo que asumió en diciembre de 1997 y que desempeñó hasta 1999. Posteriormente renunció para concentrarse en su tercera candidatura presidencial, correspondiente a las elecciones del año 2000.

¿Por qué Cuauhtémoc Cárdenas se alejó del PRD?

Con el paso de los años, Cárdenas comenzó a expresar diferencias con algunas decisiones internas del partido que había contribuido a fundar. En marzo de 2004 presentó su renuncia al Consejo Nacional y a la Comisión Política Consultiva del PRD, aunque en ese momento permaneció como militante.