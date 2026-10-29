Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato a la presidencia de México

El político, que también fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, perdió la vida a los 92 años

La noche de este miércoles 28 de octubre se dio a conocer la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, a los 92 años.

Cárdenas Sólorzano fue una figura relevante dentro de la política mexicana, pues fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 después de perder las elecciones a la presidencia de la República ante Carlos Salinas de Gortari.