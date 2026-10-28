Los asesores del Infonavit podrán visitar a los acreditados para ofrecer alternativas de regularización sin amenazas ni presiones./ RS

El Infonavit implementará un nuevo esquema para atender créditos vencidos sin recurrir a despachos de cobranza extrajudicial

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impulsa cambios en la manera de recuperar los pagos pendientes de sus créditos hipotecarios. Con esta medida, busca sustituir gradualmente a los despachos de cobranza extrajudicial por personal del propio organismo, encargado de orientar a los derechohabientes que enfrentan dificultades para cumplir con sus mensualidades.

La estrategia forma parte del Modelo de Recuperación Crediticia, que pretende facilitar acuerdos de pago y reducir los gastos destinados a servicios externos de cobranza. De acuerdo con el Plan Estratégico y Financiero 2026, durante 2025 se contempló una etapa piloto para poner a prueba este esquema. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para eliminar por completo la intervención de los despachos durante 2026.

¿Qué pasará si tienes una deuda con el Infonavit?

Con el nuevo sistema, los asesores de recuperación crediticia podrán visitar los domicilios de los trabajadores para informarles sobre el estado de su financiamiento y las opciones disponibles para ponerse al corriente. Estas visitas tendrán un carácter informativo, por lo que el personal no podrá exigir pagos, amenazar, hostigar ni intentar desalojar a los acreditados de sus viviendas.

Para evitar posibles fraudes, el Infonavit establece que sus asesores deben identificarse como trabajadores autorizados, respetar la información personal de los derechohabientes y brindar orientación sin cobrar por sus servicios. En caso de detectar irregularidades o recibir un trato inadecuado, las personas pueden presentar una queja mediante Mi Cuenta Infonavit o comunicarse a Infonatel, al 800 008 3900.

Los trabajadores con pagos vencidos podrán acceder a programas de apoyo para ponerse al corriente con su crédito Infonavit./ RS

Opciones para regularizar créditos atrasados

Los trabajadores que acumularon mensualidades pendientes pueden acceder a distintos mecanismos de apoyo, dependiendo de las condiciones de su crédito. Entre ellos se encuentra Borrón y Cuenta Nueva, que permite agregar los pagos vencidos y sus intereses al saldo total del financiamiento, con la finalidad de regularizarlo. Aunque esta alternativa ayuda a resolver los atrasos registrados, también incrementa la deuda por las cantidades incorporadas.

Otra posibilidad es solicitar una reestructuración del crédito, mediante la cual se pueden modificar las condiciones de pago a través de un convenio con el Instituto. Para quienes perdieron su empleo, también existen alternativas como el Fondo de Protección de Pagos y las prórrogas, que ofrecen apoyo temporal conforme a los requisitos establecidos para cada programa.