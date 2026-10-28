La cantante mexicana Patricia Manterola revela que iba a abordar el tren que chocó en España

La cantante mexicana tenía previsto viajar en tren a Toledo este 29 de octubre para asistir a un programa de televisión, pero despertó con la noticia del accidente ferroviario que conmocionó al país

Patricia Manterola se pronunció sobre el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, un accidente que dejó decenas de víctimas y movilizó a los servicios de emergencia. La actriz y cantante compartió su reacción en redes sociales, donde expresó la tristeza que le provocó conocer lo sucedido.

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La intérprete se encuentra en España como parte de la promoción de su canción “Como yo”. A través de una publicación en Instagram, contó que tenía programado trasladarse en tren a Toledo el jueves 29 de octubre para participar en un programa de televisión, por lo que la noticia le causó una profunda impresión.

La cantante mexicana tenía previsto viajar en tren a Toledo el 29 de octubre./Especial

¿Qué dijo Patricia Manterola sobre el accidente ferroviario?

La cantante explicó que su viaje formaba parte de las actividades que tenía agendadas durante su estancia en el país europeo. “Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario justamente rumbo a Toledo que me ha dejado el corazón encogido”, escribió.

“No puedo dejar de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Qué tristeza tan grande… No hay palabras para un dolor así”, expresó. También envió sus condolencias y manifestó su deseo de que los familiares de las víctimas encuentren fortaleza para afrontar la pérdida.

La intérprete tenía programada una participación en un programa de televisión como parte de su agenda promocional./Especial

Patricia Manterola se encuentra en España por motivos profesionales

La artista viajó al país europeo para presentar su tema “Como yo” y cumplir con una agenda de entrevistas y actividades promocionales. Entre sus compromisos estaba la participación en un programa de televisión en Toledo, al que planeaba llegar mediante un trayecto ferroviario.

El accidente obligó a interrumpir la circulación de alta velocidad en el corredor afectado y provocó cancelaciones y cambios en distintos servicios. La situación también generó preocupación entre los pasajeros que tenían previsto viajar por esa zona, mientras las autoridades y los equipos de emergencia atendían a las personas afectadas.