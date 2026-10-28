Tragedia en España: Choque de trenes deja decenas de muertos y más de 100 heridos

Equipos de emergencia atienden a los pasajeros tras el choque de trenes en España / Captura de pantalla

El impacto de dos unidades ferroviarias de alta velocidad en la provincia de Toledo provocó una de las emergencias más graves de España; equipos de rescate trabajan en la zona mientras las autoridades investigan las causas del accidente

La mañana de este miércoles 28 de octubre, España vivió momentos trágicos luego de que se registrara un choque de trenes en inmediaciones de la provincia de Toledo. El violento impacto entre las dos unidades dejó un saldo preliminar de al menos 30 personas fallecidas y decenas de pasajeros con heridas, situación que desató la movilización de cuerpos de emergencia en la región.

Dos trenes se impactan en la línea Madrid-Sevilla

El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 horas de este miércoles , cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe impactó por detrás contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía, de acuerdo con los primeros reportes.

El accidente ferroviario en Toledo dejó decenas de muertos y numerosos heridos / Captura de pantalla

Ambos trenes transportaban a 544 pasajero. En el AVE de Renfe viajaban 397 personas, mientras que el tren de Iryo llevaba 147 pasajeros. La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.

¿Cuáles fueron las causas del accidente ferroviario?

De inicio, los primeros análisis apuntan a un posible fallo en el sistema de señalización y a una presunta orden equivocada desde el centro de control ferroviario. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió la colisión y otorgar las responsabilidades correspondientes.

Autoridades investigan las causas del choque que interrumpió la circulación ferroviaria entre Madrid y Sevilla / Captura de pantalla

Los servicios de emergencia movilizaron bomberos, policías, personal sanitario y equipos de rescate para atender a los afectados. Los heridos de mayor gravedad fueron canalizados de urgencia a hospitales de Toledo y Madrid, mientras que las autoridades ferroviarias confirmaron la suspensión total del tráfico en dicho corredor para facilitar los trabajos en el área.