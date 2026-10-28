La mañana de este miércoles 28 de octubre, España vivió momentos trágicos luego de que se registrara un choque de trenes en inmediaciones de la provincia de Toledo. El violento impacto entre las dos unidades dejó un saldo preliminar de al menos 30 personas fallecidas y decenas de pasajeros con heridas, situación que desató la movilización de cuerpos de emergencia en la región.
Hoy No Circula miércoles 28 de octubre de 2026: ¿Hay contingencia ambiental?
Dos trenes se impactan en la línea Madrid-Sevilla
El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 horas de este miércoles , cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe impactó por detrás contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía, de acuerdo con los primeros reportes.
Ambos trenes transportaban a 544 pasajero. En el AVE de Renfe viajaban 397 personas, mientras que el tren de Iryo llevaba 147 pasajeros. La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.
¿Cuáles fueron las causas del accidente ferroviario?
De inicio, los primeros análisis apuntan a un posible fallo en el sistema de señalización y a una presunta orden equivocada desde el centro de control ferroviario. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió la colisión y otorgar las responsabilidades correspondientes.
Los servicios de emergencia movilizaron bomberos, policías, personal sanitario y equipos de rescate para atender a los afectados. Los heridos de mayor gravedad fueron canalizados de urgencia a hospitales de Toledo y Madrid, mientras que las autoridades ferroviarias confirmaron la suspensión total del tráfico en dicho corredor para facilitar los trabajos en el área.
Finalmente, las autoridades locales advirtieron que la cifra de personas fallecidas podría sufrir variaciones conforme avancen las labores de remoción de los vagones más dañados.