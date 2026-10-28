Activan Alerta Púrpura por lluvias en CDMX: estas son las alcaldías afectadas

Protección Civil advirtió por precipitaciones superiores a 70 milímetros en Benito Juárez, con riesgo de inundaciones, granizo y fuertes corrientes de agua

Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México este martes 27 de octubre de 2026 provocaron que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activara la Alerta Púrpura en la alcaldía Benito Juárez, ante la intensificación de las precipitaciones y el riesgo de inundaciones en calles y avenidas. La medida representa el nivel más alto de advertencia por lluvias y busca prevenir accidentes entre la población.

De acuerdo con la actualización de Protección Civil, en Benito Juárez se pronostican precipitaciones superiores a los 70 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo. Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían provocar acumulaciones importantes de agua, corrientes intensas en vialidades y afectaciones a la movilidad, por lo que solicitaron a los habitantes evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias.

La actualización más reciente de los avisos contempla condiciones de riesgo hasta las 22:00 horas de este martes, aunque las precipitaciones podrían continuar después de ese horario. Además de Benito Juárez, otras alcaldías de la capital permanecen bajo alertas Naranja y Amarilla, dependiendo de la intensidad de lluvia prevista en cada zona.

Se activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Benito Juárez / Redes Sociales

¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Púrpura, Naranja y Amarilla?

La Alerta Púrpura fue activada en Benito Juárez, donde las lluvias podrían superar los 70 milímetros y generar inundaciones, fuertes corrientes de agua y posibles afectaciones en vialidades principales y secundarias.

En tanto, la Alerta Naranja se encuentra vigente en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, demarcaciones donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros. Este nivel de advertencia contempla riesgos de encharcamientos, inundaciones y complicaciones para peatones y automovilistas.

Por otra parte, la Alerta Amarilla incluye a Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, donde se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posibles afectaciones por acumulaciones de agua y caída de ramas.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantenerse atentos a nuevas actualizaciones, debido a que los niveles de alerta pueden modificarse dependiendo de la intensidad y persistencia de las precipitaciones.

Se alertó por un riesgo elevado de inundaciones, corrientes peligrosas de agua y afectaciones a viviendas / Especial

¿Qué significa la Alerta Púrpura por lluvias en CDMX?

La Alerta Púrpura es el nivel más alto del sistema de alertamiento por lluvias de Protección Civil de la Ciudad de México y se utiliza cuando las precipitaciones alcanzan condiciones consideradas extremas, con acumulaciones superiores a los 70 milímetros.

Este nivel implica un riesgo elevado de inundaciones importantes, corrientes peligrosas de agua, afectaciones a viviendas y complicaciones en vialidades, especialmente en zonas bajas o lugares donde el sistema de drenaje pueda verse rebasado por la cantidad de lluvia.

También existe la posibilidad de que se registren caídas de árboles, ramas, lonas y otros objetos, particularmente cuando las precipitaciones se presentan acompañadas de viento. Por esta razón, las autoridades recomiendan permanecer en espacios seguros y evitar acercarse a estructuras que puedan representar un peligro.

También existe la posibilidad de que se registren caídas de árboles, ramas, lonas y otros objetos / Especial

Reportan inundaciones en vialidades de Benito Juárez y Álvaro Obregón

Las precipitaciones también generaron reportes de acumulaciones importantes de agua en zonas cercanas a Periférico y Eje 5 Sur, en el área de influencia de Benito Juárez y Álvaro Obregón, donde se señalaron afectaciones en un bajo puente.

Este tipo de puntos representan un riesgo especial durante las lluvias intensas, debido a que el agua puede concentrarse rápidamente y alcanzar niveles que dificulten o impidan el paso de vehículos. Por ello, Protección Civil recomienda no intentar cruzar vialidades inundadas, incluso cuando aparentemente sea posible continuar la marcha.

Los automovilistas también deben reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar circular por pasos a desnivel donde se observe acumulación de agua, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias intensas?

Ante la activación de las alertas, la SGIRPC pidió a la población evitar cruzar calles inundadas o zonas con corrientes de agua, debido a que la fuerza de las precipitaciones puede representar un peligro incluso para quienes intenten atravesarlas caminando.

También recomendó mantener limpias las coladeras, no arrojar basura al drenaje, cerrar puertas y ventanas y resguardar documentos importantes en lugares donde exista riesgo de entrada de agua. En viviendas con antecedentes de inundaciones, es conveniente proteger los objetos de valor y desconectar los aparatos eléctricos si existen condiciones para hacerlo de manera segura.

Asimismo, se solicita evitar permanecer debajo de árboles, cerca de cables de electricidad o junto a estructuras que puedan desprenderse por efecto de la lluvia y el viento. Las personas que deban salir de casa deberán extremar precauciones y mantenerse informadas mediante los canales oficiales.