México tendrá tres días de frío y fuertes lluvias: estos son los estados más afectados

El SMN pronostica temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de 11 estados del 21 al 23 de octubre./ RS

Balazo SEO: El SMN alerta por un descenso de temperatura del 21 al 23 de octubre de 2026. Veracruz enfrentará las lluvias más intensas, mientras un nuevo frente frío se aproxima al país

México enfrentará un nuevo episodio de frío y lluvias a partir del miércoles 21 de octubre de 2026, cuando el frente frío número 3 comience a aproximarse al noroeste del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones atmosféricas favorecerán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de 11 estados, además de precipitaciones intensas y vientos fuertes en distintas regiones del territorio nacional.

Aunque el frente frío número 2 continuará su desplazamiento hacia el mar Caribe y dejará de afectar directamente a México, la masa de aire polar que lo acompañó mantendrá el ambiente frío en la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del país. A este panorama se sumarán canales de baja presión, vaguadas atmosféricas y el ingreso de humedad, fenómenos que provocarán lluvias durante los siguientes días.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados del 21 al 23 de octubre?

El pronóstico del SMN advierte que Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca registrarán las temperaturas más bajas durante las madrugadas del miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre. Los valores previstos serán de 0 a 5 grados Celsius, principalmente en comunidades ubicadas en regiones montañosas, por lo que no significa que todos los municipios de estas entidades presentarán las mismas condiciones.

Las autoridades meteorológicas también prevén que los vientos de componente norte continúen en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que el nuevo sistema frontal se acercará a la región noroeste. Ante el descenso térmico, se recomienda utilizar ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, principalmente durante las primeras horas del día.

El frente frío 3 llegará al noroeste de México mientras una masa de aire polar mantendrá el descenso de temperatura en otras regiones./ RS

Lluvias intensas en México: pronóstico para el 21 y 22 de octubre

El miércoles 21 de octubre, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el centro y sur de Veracruz, con acumulados de 75 a 150 milímetros. También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sureste de Tamaulipas, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y norte de Chiapas. En tanto, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias de 25 a 50 milímetros, mientras que para la Ciudad de México se pronostican precipitaciones aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Para el jueves 22 de octubre, el SMN anticipa lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Veracruz y Oaxaca, mientras que Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo podrían registrar precipitaciones de 25 a 50 milímetros. También habrá chubascos en distintas regiones de Baja California, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Yucatán.

Debido a la intensidad de las lluvias, el SMN advierte sobre posibles inundaciones, deslaves, encharcamientos y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en las entidades donde se esperan los mayores acumulados.