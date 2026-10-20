¿El amor entre Karol G y Feid podría tener una segunda oportunidad? se vuelven a seguir en Instagram

Karol G y Feid llamaron una vez más la atención de sus seguidores tras un movimiento en redes sociales. Un look verde de la Bichota, un mensaje de Feid y hasta un detalle en su computadora alimentaron las teorías sobre una posible segunda oportunidad

Los fanáticos de los cantantes colombianos volvieron a ilusionarse después de notar que ambos se siguen mutuamente en Instagram, un movimiento que reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento. La noticia comenzó a circular el 20 de octubre de 2026 y rápidamente puso a los artistas en el centro de la conversación digital.

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Aunque el seguimiento mutuo encendió las alarmas entre quienes esperan verlos juntos otra vez, hay un detalle importante: ninguno ha confirmado que haya retomado su relación sentimental. Sin embargo, este gesto no llegó solo. En los últimos días, los seguidores también relacionaron el vestuario de Karol G, una publicación de Feid y algunos detalles de sus redes sociales con posibles indirectas entre ambos.

El atuendo verde de Karol G durante un concierto despertó comentarios entre sus seguidores./@karolg

Las pistas que emocionaron a sus fans

Una de las señales que más llamó la atención fue el seguimiento mutuo en Instagram. Después de meses de rumores sobre su separación, los seguidores interpretaron este movimiento como una posible señal de acercamiento.

Otra de las pistas surgió durante una presentación de Karol G, cuando apareció con un atuendo verde mientras interpretaba Si antes te hubiera conocido. El color fue suficiente para despertar comentarios, pues el verde se asocia con Feid y con su identidad artística como Ferxxo.

Las especulaciones crecieron todavía más cuando Feid compartió en sus historias de Instagram la frase “Verte ganar también es parte de mi oración”, escrita sobre un fondo rosa. Para algunos seguidores, la combinación del mensaje y el color representó una posible indirecta para Karol G.

Además de que durante un video grabado en el estudio, mientras Feid promocionaba una canción junto a Álvaro Díaz, algunos usuarios notaron que su computadora tenía un adhesivo relacionado con Tropicoqueta, el álbum de Karol G.

Los cantantes colombianos mantuvieron una relación sentimental que hicieron pública en 2023./@feidykarolg

¿Por qué terminaron Karol G y Feid?

La relación entre Karol G y Feid fue una de las más comentadas de la música urbana latina. Los rumores comenzaron en 2021, después de que colaborarán en la canción FRIKI, pero fue hasta 2023 cuando hicieron pública su relación. Durante los siguientes años, ambos mantuvieron un romance relativamente discreto, aunque sus apariciones juntos y sus colaboraciones musicales despertaron el interés de sus seguidores.

A principios de 2026, trascendió que habían terminado su relación después de cerca de tres años juntos. De acuerdo con versiones publicadas entonces, la separación habría ocurrido en buenos términos y sin una confrontación pública. Meses después, Karol G habló de su soltería, mientras que Feid se mantuvo reservado sobre los motivos de la ruptura.