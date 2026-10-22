Alerta Amarilla por frío en CDMM, tendrán temperaturas de hasta 4 grados

Protección Civil activó la alerta por bajas temperaturas para la madrugada del viernes 23 de octubre

Las bajas temperaturas continuarán en algunas zonas de la Ciudad de México. Ante el pronóstico de frío intenso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y las primeras horas de este viernes 23 de octubre.

De acuerdo con el aviso emitido el jueves 22 de octubre, la alerta estará vigente de las 02:00 a las 08:00 horas, periodo en el que las condiciones podrían afectar principalmente a quienes deban salir de casa temprano. Por ello, las autoridades recomendaron tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a los sectores más vulnerables.

¿Qué alcaldías tendrán temperaturas de hasta 4 grados?

La SGIRPC informó que seis demarcaciones de la capital se encuentran bajo Alerta Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas. Las alcaldías contempladas son: Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada del viernes 23 de octubre./especial

En estas zonas se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes. La alerta busca que la población tome medidas preventivas ante el descenso de la temperatura, especialmente durante las horas de mayor frío.

¿A qué hora hará más frío y cómo protegerse?

El periodo de atención comprende de las 02:00 a las 08:00 horas del viernes 23 de octubre. Protección Civil recomendó prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes tengan que trasladarse durante la madrugada.

Entre las medidas preventivas, la dependencia aconsejó abrigarse bien y cubrir nariz y boca, además de evitar los cambios bruscos de temperatura. También sugirió consumir agua y frutas y verduras que aporten vitaminas A y C como parte de los cuidados durante la temporada de frío.

Las autoridades recordaron que las mascotas también necesitan protección ante las bajas temperaturas, por lo que recomendaron evitar que permanezcan a la intemperie. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, número de la SGIRPC.