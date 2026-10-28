Habrá cortes a la circulación y vigilancia especial para proteger a los peregrinos / Especial

La SSC desplegará 350 policías en las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito durante los festejos de este día

Con motivo de la celebración anual de San Judas Tadeo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un operativo especial de seguridad y vialidad en las inmediaciones del templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde se espera la llegada de numerosos fieles que acudirán a rendir homenaje al santo conocido popularmente como el patrono de las causas difíciles y desesperadas.

Las acciones se desarrollarán durante el miércoles 28 de octubre de 2026, fecha en las que las autoridades capitalinas implementarán medidas de vigilancia, protección a los asistentes y control vehicular. El objetivo será garantizar la seguridad de los peregrinos, facilitar su llegada al recinto religioso y reducir las afectaciones a la movilidad en una de las zonas más transitadas de la capital.

La SSC anunció un operativo en las inmediaciones del templo de San Hipólito y San Casiano / Especial

¿Cómo será el operativo por San Judas Tadeo en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 350 elementos policiales que estarán encargados de vigilar los alrededores de la iglesia de San Hipólito, así como de brindar apoyo a los asistentes y mantener el orden durante las celebraciones religiosas. El operativo contempla la participación de personal de seguridad y tránsito, que realizará recorridos preventivos y coordinará los movimientos vehiculares ante la concentración de personas.

Para reforzar estas acciones, los uniformados contarán con 32 vehículos oficiales, ocho motocicletas y cinco grúas, además de un helicóptero de la Unidad Cóndores, que realizará labores de vigilancia aérea. Con estos recursos, la SSC busca atender posibles emergencias, facilitar la circulación y proteger tanto la integridad física como el patrimonio de quienes acudan a las actividades religiosas.

La presencia policial también estará enfocada en mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y evitar situaciones de riesgo derivadas de la concentración de peregrinos y automovilistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 350 elementos policiales / Especial

¿Qué calles estarán cerradas por San Judas Tadeo?

Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades informaron que se realizarán cortes a la circulación en las inmediaciones del templo de San Hipólito, principalmente para facilitar el desplazamiento de los fieles y permitir que las actividades religiosas se desarrollen en condiciones de seguridad.

Los cierres y desvíos se implementarán durante el 27 y 28 de octubre, por lo que los conductores que habitualmente transitan por esta zona deberán considerar posibles afectaciones y tiempos adicionales en sus recorridos. La SSC no precisó en su aviso un listado de calles cerradas ni los horarios exactos de cada corte, por lo que recomendó consultar las actualizaciones oficiales antes de salir.

La concentración de personas en los alrededores del templo podría complicar el tránsito en las vialidades cercanas, especialmente durante los momentos de mayor afluencia. Por ello, se recomienda evitar la zona si no se tiene previsto acudir a las celebraciones.

Los uniformados contarán con 32 vehículos oficiales, ocho motocicletas y cinco grúas / Especial

¿Cuáles son las alternativas viales para llegar o evitar San Hipólito?

Para reducir las afectaciones a los automovilistas, la SSC dio a conocer diferentes alternativas viales que podrán utilizarse durante los festejos de San Judas Tadeo. Estas rutas permitirán buscar recorridos alternativos alrededor de la zona donde se desarrollarán las actividades religiosas.

Las principales opciones son: Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Doctor Río de la Loza

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Eje 1 Norte

Ricardo Flores Magón

¿Qué recomendaciones deben seguir los peregrinos y automovilistas?

La SSC también emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes acudirán a la iglesia de San Hipólito, así como a los conductores que necesiten circular por las inmediaciones durante las celebraciones. Una de las principales indicaciones es respetar las instrucciones de los policías de Tránsito, especialmente cuando se establezcan cierres temporales, desvíos o restricciones al paso vehicular.

Las autoridades recordaron que los peregrinos tienen preferencia de paso tanto en cruces como en vialidades, por lo que los automovilistas deberán reducir la velocidad y extremar precauciones al aproximarse a los grupos de personas que caminen hacia el templo.

Asimismo, recomendaron evitar el uso del teléfono celular y audífonos mientras se conduce, además de mantenerse atentos al entorno y evitar distracciones visuales o auditivas que puedan provocar accidentes. Para quienes tengan previsto asistir a las celebraciones, la sugerencia es revisar previamente las condiciones de movilidad y considerar rutas que permitan llegar con mayor seguridad.

¿Cuándo es la celebración de San Judas Tadeo en San Hipólito?

La celebración principal de San Judas Tadeo se realiza cada 28 de octubre, fecha en la que numerosos devotos acuden a la iglesia de San Hipólito para participar en las actividades religiosas y expresar su agradecimiento o realizar peticiones.

Para este 2026, el operativo de seguridad comenzó desde el martes 27 de octubre y continuará durante el miércoles 28, con vigilancia policial, apoyo vial y medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los asistentes.