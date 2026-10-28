VIDEO: Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio y molesto responde sobre la ‘detención’ de su esposa en Nueva York

El diputado federal negó que Natalia Rezende Moreira haya sido detenida en por presuntamente transportar dinero en efectivo sin declarar

Cuauhtémoc Blanco reaccionó con molestia a las versiones sobre la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende Moreira, en Estados Unidos. El diputado federal de Morena rechazó que la expresidenta del DIF Morelos haya sido retenida en un aeropuerto de Nueva York por supuestamente transportar una cantidad superior a los 10 mil dólares sin declarar y atribuyó los señalamientos a una campaña política en su contra.

El caso generó atención después de que este martes 27 de octubre circularan reportes que señalaban que Rezende Moreira habría enfrentado una revisión de autoridades estadounidenses aproximadamente dos semanas atrás.

Cuauhtémoc Blanco reaccionó con molestia a las versiones sobre la presunta detención de su esposa / Especial

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre la presunta detención de su esposa?

Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado por reporteros a su salida del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, donde este día se discutía la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Inicialmente, el exfutbolista evitó detenerse ante los medios, pero posteriormente respondió a las preguntas y rechazó categóricamente las versiones difundidas.

El legislador se mostró molesto por los cuestionamientos y pidió a los periodistas investigar lo ocurrido antes de dar por cierta la información. También sostuvo que está acostumbrado a los señalamientos en su contra y que continuará enfrentándolos.

“Van a seguir jodiéndome, pero estoy más fuerte que nunca, van a seguir inventando, pero aquí estoy más fuerte de nunca", expresó.

El morenista fue cuestionado a su salida del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados / Especial

Durante el intercambio con los reporteros, Blanco insistió en que la información es falsa y llegó a cuestionar directamente a uno de los comunicadores que lo seguían por la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“investiga, qué no eres periodista”.

Cuauhtémoc Blanco niega que su esposa llevara dinero sin declarar

El diputado también respondió específicamente a la versión que señala que Natalia Rezende habría tenido problemas con autoridades estadounidenses por transportar una cantidad importante de efectivo.

Blanco aseguró que existe un procedimiento para declarar el dinero cuando una persona viaja con cantidades elevadas y sostuvo que, mientras se cumpla con ese requisito, no existe ningún problema.

El legislador se mostró molesto por los cuestionamientos y pidió a los periodistas investigar / Especial

“Se me hace una estupidez, porque tú tienes un papel donde te da migración, ¿ok? Si tienes más de 10, 20, 30 mil dólares, lo tienes que declarar. Y no tiene ningún problema. Entonces, a la gente que inventa esto, que deje de estar fastidiando, no detuvieron a nadie”, recalcó.

En Estados Unidos, transportar más de 10 mil dólares en efectivo o instrumentos monetarios no está prohibido por sí mismo, pero sí existe la obligación de declarar cantidades superiores a ese umbral ante las autoridades correspondientes. La omisión puede derivar en el aseguramiento del dinero y otras consecuencias, dependiendo de las circunstancias.

¿Natalia Rezende llevaba dinero para una iglesia?

Otra de las versiones difundidas señala que el dinero supuestamente transportado por Natalia Rezende tendría como destino una iglesia cristiana y que los recursos serían utilizados como una donación. Sin embargo, tampoco existe confirmación oficial sobre este señalamiento.

Cuando Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado específicamente sobre esta versión, su respuesta fue directa: “esa información es falsa”. El diputado volvió a pedir que los reporteros acudieran a las autoridades estadounidenses para comprobar la información y reiteró su postura: “Vayan a Estados Unidos, investiguen”, dijo.

Cuauhtémoc Blanco asegura que se trata de un ataque político

Además de rechazar la información, el exgobernador de Morelos aseguró que detrás de los señalamientos existiría un “tema político” y habló de “enemigos políticos”, aunque evitó proporcionar nombres.

Para Blanco, las versiones forman parte de una serie de ataques que ha enfrentado durante su trayectoria política. El diputado aseguró que tanto él como su esposa se encuentran tranquilos y sostuvo que Natalia está actualmente en su domicilio particular en Morelos.

“Los dos estamos muy tranquilos. Es un tema político. Y lo vuelvo a repetir (…) No me importa un cacahuate lo que diga la prensa, porque estamos, estoy cansado de falsedades. Una, dos, tres y aquí estoy, más fuerte que nadie”, enfatizó.

¿Dónde está la esposa de Cuauhtémoc Blanco?

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio diputado, Natalia Rezende Moreira se encuentra en su domicilio en Morelos junto a su familia y ambos están tranquilos.