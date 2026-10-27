La expresidenta del DIF Morelos habría sido retenida en un aeropuerto de Nueva York por transportar efectivo que presuntamente no declaró

Natalia Rezende Moreira, esposa del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, habría sido detenida en Estados Unidos por ingresar con una fuerte suma de dinero en efectivo sin declarar. El supuesto incidente ocurrió hace aproximadamente dos semanas en un aeropuerto de Nueva York, donde la también expresidenta del DIF Morelos habría enfrentado una revisión por parte de las autoridades estadounidenses.

El caso fue dado a conocer este martes 27 de octubre de 2026 por la revista Proceso, a partir de información proporcionada por personas cercanas al entorno político del exgobernador de Morelos. Según los testimonios, Rezende Moreira fue interceptada durante su llegada a territorio estadounidense, aunque no se ha revelado la cantidad de dinero que transportaba ni el aeropuerto donde habría ocurrido la retención.

Una de las versiones difundidas señala que el efectivo tenía como destino una iglesia cristiana, a la que Natalia Rezende pertenece desde hace varios años. La exfuncionaria habría explicado que los recursos serían entregados como donación religiosa; sin embargo, las autoridades estadounidenses presuntamente consideraron que existían irregularidades en la declaración del dinero, por lo que realizaron una inspección adicional.

¿Por qué habrían detenido a Natalia Rezende en Nueva York?

El traslado de grandes cantidades de efectivo está sujeto a disposiciones específicas en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que las personas pueden entrar o salir del país con cualquier cantidad de dinero, pero cuando el monto supera los 10 mil dólares, o su equivalente en otras monedas, es obligatorio declararlo mediante el formulario FinCEN 105.

Incumplir esta obligación puede ocasionar el aseguramiento del efectivo, multas económicas y otras consecuencias legales, dependiendo de las circunstancias. En el caso de Rezende Moreira, la información publicada señala que las autoridades habrían determinado que no podía ingresar al país en ese momento, aunque se desconoce si el dinero fue confiscado o si se inició algún procedimiento formal en su contra.

Tras enterarse de la situación, Cuauhtémoc Blanco habría buscado apoyo para conseguir la liberación de su esposa, según fuentes del Congreso de la Unión citadas por Proceso. La exfuncionaria posteriormente regresó a México y personas vinculadas con Morena aseguraron que el incidente también habría provocado la revocación de su visa estadounidense. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente esta última medida.

Natalia Rezende habría sido retenida por autoridades estadounidenses tras una revisión de su equipaje y dinero en efectivo./ Especial

Cuauhtémoc Blanco niega detención de su esposa en Estados Unidos

La versión sobre lo ocurrido fue rechazada por Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente ocupa una diputación federal por Morena. Al ser consultado por Proceso, el exfutbolista aseguró que la información era “de un invento”, sin proporcionar mayores detalles sobre el viaje de Natalia Rezende o el dinero que presuntamente llevaba consigo.

Natalia Rezende Moreira estuvo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó el estado entre 2018 y 2024. Durante ese periodo, su gestión recibió cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas, el uso de recursos públicos y la incorporación de personas cercanas a su entorno en distintas dependencias.

En mayo de 2025, Proceso publicó una investigación sobre posibles casos de nepotismo y gastos cuestionados durante el gobierno de Blanco, además de abordar la situación de un albergue ubicado en Temixco, donde fallecieron ocho adultos mayores. Estos señalamientos forman parte de antecedentes periodísticos sobre la administración estatal y no representan, por sí mismos, una resolución judicial que determine responsabilidades.

Otro episodio relacionado con la pareja se conoció el 14 de marzo de 2025, cuando se difundió una grabación presuntamente realizada en 2022. En el video, Natalia Rezende acusaba a Cuauhtémoc Blanco de haberla agredido físicamente y solicitaba ayuda al personal de seguridad del entonces gobernador en una residencia de la zona de Tabachines, en Cuernavaca.

El supuesto incidente migratorio habría ocurrido hace aproximadamente dos semanas en Nueva York./ Especial