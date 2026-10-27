Los nombres de los extrabajadores no fueron dados a conocer / Especial

Blanca Cruz, nueva presidenta provisional del INE, confirmó tres renuncias y anunció una investigación por posibles irregularidades en la administración

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una nueva etapa después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo. La recién nombrada presidenta provisional, Blanca Y. Cruz, confirmó la renuncia de tres funcionarios cercanos a su antecesora y anunció una serie de medidas encaminadas a recuperar la conducción colegiada del Instituto, fortalecer la transparencia y revisar posibles irregularidades administrativas. Los cambios ocurren mientras la autoridad electoral continúa con los preparativos para las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, acompañada por ocho integrantes del Consejo General, Blanca Cruz aseguró que la institución mantendrá sus actividades y que la transición no comprometerá la organización de los próximos comicios. La funcionaria también adelantó que se promoverá una investigación a través del Órgano Interno de Control (OIC) para esclarecer señalamientos de presunta corrupción vinculados con la administración del Instituto.

Blanca Y. Cruz dio a conocer las renuncias de tres funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei / Especial

¿Quiénes son los tres funcionarios que renunciaron al INE?

La nueva presidenta provisional confirmó la salida de tres funcionarios identificados como cercanos a Guadalupe Taddei, aunque en la información difundida no se precisaron sus nombres sí los cargos que ocupaban.

“Comunicarles que se han presentado tres renuncias de manera concreta. Primero, el titular de la UTSI (Unidad Técnica de Servicios de Informática); segundo, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como quien ocupaba el puesto de Recursos Materiales en Dirección Ejecutiva de Administración”, expuso.

Las renuncias ocurren en medio de una reorganización institucional con la que Blanca Cruz busca evitar que las áreas administrativas respondan a relaciones personales y no a las decisiones del Consejo General. La presidenta provisional señaló que las estructuras del organismo deben trabajar bajo criterios institucionales, especialmente ante la cercanía del proceso electoral 2026-2027.

La expresidenta del INE podría ser investigada por posibles conductas indebidas dentro del organismo / Especial

“Las estructuras de dirección deben responder a necesidades institucionales y a los acuerdos del órgano colegiado, nunca a la lealtades personales; segundo, garantizar una revisión exhaustiva, independiente y transparente de la actuación institucional”, dijo.

¿Por qué investigarán posibles actos de corrupción en el INE?

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de solicitar la intervención del Órgano Interno de Control, instancia encargada de revisar posibles conductas indebidas de funcionarios públicos dentro del Instituto. Blanca Cruz explicó que el propósito es colaborar con las investigaciones y garantizar que cualquier señalamiento sea atendido mediante los procedimientos correspondientes, sin anticipar responsabilidades.

“Nosotros en colegiado hemos acordado, por supuesto, promover, por conducto del Órgano Interno de Control, quien es la instancia competente y en el ámbito de nuestras atribuciones, la cooperación institucional para poder contribuir con las investigaciones ante posibles conductas indebidas en que hayan o pueda configurarse que hayan incurrido funcionarias o funcionarios señalados y que incluso puedan estar todavía dentro del organismo”.

La presidenta provisional añadió que esta revisión deberá desarrollarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión. También destacó que la autonomía constitucional del INE no significa que el organismo esté exento de controles, sino que implica una responsabilidad permanente de rendir cuentas sobre sus decisiones y el desempeño de sus funcionarios.

Las investigaciones en el INE deberán desarrollarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación / Especial

“No se trata de anticipar responsabilidades ni de emitir juicio sobre persona alguna, ese no es nuestro papel, se trata de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso”.

La declaración resulta importante porque las renuncias no constituyen por sí mismas una prueba de corrupción. La investigación anunciada deberá determinar si existieron irregularidades, quiénes podrían estar involucrados y si corresponde establecer responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.

Blanca Cruz busca recuperar las decisiones colegiadas del INE

Otro de los objetivos de la nueva administración será fortalecer el papel del Consejo General en la toma de decisiones. Blanca Cruz explicó que la conducción del organismo no debe depender de una sola persona y que los acuerdos institucionales tienen que construirse mediante la participación de sus integrantes.

La presidenta provisional señaló que esta medida busca recuperar el equilibrio interno y asegurar que las decisiones respondan a las necesidades del Instituto, por encima de cualquier vínculo personal o diferencia entre consejeros.

“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad. Su fortaleza radica en un consejo general plural donde las diferencias enriquecen la deliberación y los acuerdos expresan una responsabilidad compartida. Recuperar la colegialidad significa devolver a este órgano su centralidad en la conducción de instituto, entendiendo que ninguna responsabilidad individual está por encima de la responsabilidad institucional”.

Con esta postura, Blanca Cruz planteó que la transición representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de deliberación y recuperar la confianza ciudadana. La funcionaria insistió en que la autoridad electoral debe mantener su autonomía, profesionalismo y capacidad operativa, independientemente de los cambios que se produzcan en los cargos de dirección.

¿Qué pasará con las elecciones de 2027 tras los cambios en el INE?

Ante las dudas que podrían surgir por las renuncias y la transición en la presidencia, Blanca Cruz envió un mensaje de tranquilidad sobre la preparación del próximo proceso electoral. Aseguró que las estructuras del Instituto continúan trabajando y que los cambios administrativos no deben interpretarse como una interrupción de sus responsabilidades constitucionales.

“Las próximas elecciones se realizarán con transparencia, en estricto apego a la legalidad e imparcialidad para que cada etapa del proceso se desarrolle con certeza y puntualidad. El INE está de pie, está trabajando y está plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional de hacer elecciones. Su fortaleza no se agota en oficinas centrales ni depende de quien ocupamos temporalmente los cargos. Se expresa todos los días en las 32 juntas locales ejecutivas y en las 300 juntas distritales que cubren el territorio nacional”.

La presidenta provisional destacó que las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales representan una parte fundamental de la capacidad operativa del Instituto. Estas estructuras permiten mantener los trabajos electorales en todo el territorio nacional, incluso cuando se producen cambios en los puestos de mayor responsabilidad.