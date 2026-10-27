Se esperan los anuncios y actualizaciones de videojuegos independientes que llegarán a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch

Los jugadores de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch tienen una nueva cita esta semana. Nintendo confirmó la realización de un Indie World Showcase para el miércoles 28 de octubre de 2026, transmisión en la que la compañía japonesa dará espacio a diferentes estudios independientes para mostrar nuevos proyectos y compartir actualizaciones sobre videojuegos que llegarán próximamente a sus dos consolas.

A diferencia de un Nintendo Direct tradicional, donde suelen aparecer algunas de las grandes franquicias de la compañía, Indie World está enfocado específicamente en videojuegos desarrollados por estudios independientes. Para esta ocasión, Nintendo anticipó una transmisión breve de aproximadamente 15 minutos, aunque hasta ahora no ha dado a conocer oficialmente cuáles serán los títulos que formarán parte de la presentación.

Los jugadores de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch tienen una nueva cita este miércoles / Especial

¿A qué hora es el Nintendo Indie World en México?

El Indie World Showcase se transmitirá el miércoles 28 de octubre a las 8:00 horas, tiempo del centro de México. Nintendo of America programó el evento para las 7:00 horas del Pacífico y 10:00 horas del Este de Estados Unidos.

El horario es importante porque algunos anuncios internacionales señalan que el evento comenzará a las 15:00 horas, pero esa hora corresponde a España peninsular. Para los seguidores que se encuentren en el centro de México, la transmisión podrá verse desde las 8:00 de la mañana.

Nintendo adelantó que la presentación durará alrededor de 15 minutos, por lo que será considerablemente más breve que algunos de sus Nintendo Direct. El objetivo será concentrar la transmisión en nuevos anuncios y actualizaciones relacionadas exclusivamente con el panorama independiente.

El Indie World Showcase presentará los videojuegos independientes que llegan a sus consolas / Especial

¿Dónde ver el Indie World de Nintendo?

Los seguidores podrán ver el evento en línea mediante los canales oficiales de Nintendo, incluido el canal de Nintendo of America en YouTube y el sitio oficial de Indie World, donde ya aparece anunciada la presentación correspondiente al 28 de octubre.

La compañía también ha utilizado Nintendo Today! para comunicar información relacionada con sus presentaciones. Una vez terminada la transmisión, el video permanecerá disponible para quienes no puedan seguir los anuncios en vivo.

El Indie World Showcase se transmitirá el miércoles 28 de octubre a las 8:00 horas, tiempo del centro de México / Especial

¿Qué juegos aparecerán en Nintendo Indie World?

Hasta el momento, Nintendo no ha confirmado ningún videojuego específico para esta edición de Indie World. La información oficial únicamente señala que habrá nuevos anuncios y actualizaciones sobre títulos independientes que están en camino a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Esto significa que cualquier lista de videojuegos que circule antes de la transmisión debe considerarse especulación mientras Nintendo o los propios desarrolladores no confirmen su presencia. Tampoco se ha revelado cuántos anuncios formarán parte de los aproximadamente 15 minutos de duración.

Lo que sí está confirmado es que habrá contenido relacionado con Nintendo Switch 2 y la Nintendo Switch original, por lo que la compañía continuará dando soporte a ambas plataformas dentro de su catálogo independiente.

¿Qué es un Nintendo Indie World?

Los Indie World Showcase funcionan como escaparates para desarrolladores independientes que buscan presentar sus videojuegos a la audiencia de Nintendo. En estas transmisiones suelen aparecer títulos de géneros muy diferentes, desde plataformas y aventuras hasta RPG, acción, propuestas narrativas y proyectos con mecánicas experimentales.

La edición anterior se realizó en marzo de 2026 y tuvo entre sus anuncios juegos como Denshattack!, Mixtape, InKonbini, Grave Seasons, Outbound, Ratatan y Blue Prince, por lo que existe expectativa sobre cuáles serán los proyectos que Nintendo mostrará ahora.