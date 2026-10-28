El choque de trenes en Toledo dejó decenas de muertos y numerosos heridos / Captura de pantalla

Las primeras investigaciones sobre el choque ferroviario en Toledo apuntan a una falla en el sistema de señalización y a una posible equivocación del centro de control

Tras el accidente que se registro la mañana de este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, han comenzado a surgir las primeras versiones sobre el trágico suceso ferroviario ocurrido en España. Se ha revelado que las primeras hipótesis apuntan a un doble error humano como la causa principal del siniestro.

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Cabe mencionar que un tren AVE de Renfe alcanzó por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía, en un tramo de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

Las autoridades investigan una posible falla en la señalización ferroviari / Captura de pantalla

Una falla en la señalización, la principal versión

Las primeras hipótesis señalan que el sistema de seguridad ferroviaria LZB habría presentado una falla, lo que obligó a cambiar de un control automatizado a uno manual. En ese escenario, la circulación dependía de las instrucciones del personal del centro de control de Adif, responsable de gestionar el tráfico ferroviario.

Equipos de emergencia atienden a los pasajeros tras el choque de trenes en España / Captura de pantalla

Asimismo, se rumora que un operador habría ordenado al AVE reanudar la marcha con normalidad, pese a que el tren de Iryo seguía detenido a unos 25 kilómetros de distancia. La hipótesis sostiene que no se habría indicado al conductor circular a un máximo de 40 kilómetros por hora, como correspondía bajo el procedimiento manual descrito en ese reporte.

Buscan esclarecer la responsabilidad

Las órdenes emitidas desde el centro de control quedaron registradas, tanto en audio como por escrito. Los investigadores analizan esos registros y la secuencia de movimientos de ambos trenes para determinar si hubo errores operativos y cómo influyeron en el choque. Por ahora, esta línea de investigación no equivale a una conclusión judicial definitiva.