Tras el accidente que se registro la mañana de este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, han comenzado a surgir las primeras versiones sobre el trágico suceso ferroviario ocurrido en España. Se ha revelado que las primeras hipótesis apuntan a un doble error humano como la causa principal del siniestro.
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Cabe mencionar que un tren AVE de Renfe alcanzó por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía, en un tramo de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.
Una falla en la señalización, la principal versión
Las primeras hipótesis señalan que el sistema de seguridad ferroviaria LZB habría presentado una falla, lo que obligó a cambiar de un control automatizado a uno manual. En ese escenario, la circulación dependía de las instrucciones del personal del centro de control de Adif, responsable de gestionar el tráfico ferroviario.
Asimismo, se rumora que un operador habría ordenado al AVE reanudar la marcha con normalidad, pese a que el tren de Iryo seguía detenido a unos 25 kilómetros de distancia. La hipótesis sostiene que no se habría indicado al conductor circular a un máximo de 40 kilómetros por hora, como correspondía bajo el procedimiento manual descrito en ese reporte.
Buscan esclarecer la responsabilidad
Las órdenes emitidas desde el centro de control quedaron registradas, tanto en audio como por escrito. Los investigadores analizan esos registros y la secuencia de movimientos de ambos trenes para determinar si hubo errores operativos y cómo influyeron en el choque. Por ahora, esta línea de investigación no equivale a una conclusión judicial definitiva.
Por ahora, las labores de rescate e identificación de víctimas continúan en el sitio del impacto entre los municipios de Mora y Orgaz, donde las cuadrillas de emergencia trabajan en la extracción de restos entre los vagones colapsados. La infraestructura de la vía resultó con severos daños estructurales, por lo que el paso ferroviario que conecta a Madrid con el sur del país permanecerá suspendido totalmente mientras se concluye el levantamiento de los trenes siniestrados.