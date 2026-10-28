El pasado lunes 26 de octubre, una viviendo ubicada sobre la calle Francisco Márquez, en la colonia Chapultepec, sufrió un ataque armado por hombres que dispararon durante varios minutos contra el inmueble, lo que alertó a los vecinos de la zona. Cabe mencionar que este predio funcionó como casa de campaña del gobernador Rubén Rocha Moya.
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Las primeras versiones señalan que elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar después de las detonaciones para revisar la situación y verificar si había personas lesionadas. Hasta los reportes difundidos el martes 27 de octubre, no se había emitido un informe oficial detallado sobre el ataque ni se habían dado a conocer detenciones.
Disparos dañan inmueble y vehículo
La vivienda es señalada por medios locales como una antigua casa de campaña de Rubén Rocha Moya durante las elecciones de 2021, cuando compitió por la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, las autoridades no habían confirmado oficialmente la relación actual del inmueble con el mandatario con licencia ni el motivo de la agresión.
El ataque dejó múltiples impactos de bala en la fachada, la puerta principal y los portones de la propiedad. También se reportaron daños en vehículos que se encontraban dentro del inmueble, entre ellos un automóvil deportivo rojo de la marca Toyota Supra.
Antecedentes de ataques en Culiacán
El caso ocurre después de que, el 9 de mayo de 2026, otra propiedad vinculada con Rocha Moya fuera atacada a balazos en la colonia Las Quintas, también en Culiacán. En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los daños en la vivienda y señaló que no se habían registrado personas lesionadas.
Rubén Rocha Moya solicitó una licencia por tiempo indefinido para separarse de la gubernatura en agosto, en medio de la atención pública por las acusaciones presentadas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, las cuales ha rechazado. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente una relación entre las acusaciones, el ataque de mayo y la agresión más reciente contra el inmueble de la colonia Chapultepec.