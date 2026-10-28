Tras reciente choque de trenes en España, recuerdan la tragedia de Adamuz que dejó 46 muertos en 2026

Los siniestros de Adamuz y Toledo mantienen la atención sobre las investigaciones y las condiciones de seguridad de los trenes en España./Especial

El accidente ocurrido en Córdoba en enero involucró a trenes de Iryo y Renfe; meses después, un nuevo choque en Toledo vuelve a poner bajo la lupa la seguridad ferroviaria española

España enfrenta una nueva tragedia ferroviaria tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo. El accidente revive el recuerdo del siniestro registrado en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero, donde murieron 46 personas y otras resultaron heridas.

Ambos accidentes involucraron trenes de las compañías Iryo y Renfe, aunque las circunstancias fueron distintas. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido en Toledo, los avances en las pesquisas sobre Adamuz han puesto el foco en las condiciones de las vías y los mecanismos de supervisión ferroviaria.

El choque de trenes en Toledo revive el recuerdo del accidente de Adamuz, ocurrido en enero de 2026./Especial

¿Cómo ocurrió el accidente de trenes en Adamuz?

La tragedia de Adamuz ocurrió cuando un tren de alta velocidad de Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló e invadió la vía contigua. Por esa línea circulaba un tren Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva, por lo que ambos convoyes terminaron colisionando.

El impacto provocó la muerte de 46 personas y dejó numerosos heridos. El accidente conmocionó a España y dio paso a una investigación para determinar qué provocó el descarrilamiento y si existieron fallas en la infraestructura o en los mecanismos de seguridad.

Los informes sobre el siniestro de Córdoba señalaron indicios de una posible falla en la soldadura del carril./Especial

La seguridad ferroviaria

En abril de 2026, un informe de la Guardia Civil señaló que los sistemas de supervisión de Adif habían registrado indicios de una posible rotura en la vía casi 22 horas antes del accidente, sin que se activara una alerta automática. El documento también recogió advertencias previas sobre las limitaciones del sistema para detectar fracturas en determinadas condiciones.

Meses después, en septiembre, otro informe de la Guardia Civil reforzó la hipótesis de una falla en la soldadura que unía dos segmentos del carril. Los peritos identificaron indicios de desgaste del material, aunque la causa definitiva debe establecerse mediante el procedimiento de investigación correspondiente.