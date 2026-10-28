El choque entre un tren de Renfe y uno de Iryo obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía./Especial

La colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Sevilla, Córdoba y Málaga están entre los destinos afectados, mientras las compañías ofrecen cambios y cancelaciones de billetes sin costo

El choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia española de Toledo, provocó la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía. El accidente involucró a un AVE de Renfe que viajaba hacia Sevilla y a un convoy de Iryo, lo que obligó a detener los trenes que circulaban por este corredor.

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La suspensión afecta a viajeros que tenían previsto trasladarse entre Madrid y distintas ciudades del sur de España. Mientras continúan las labores de emergencia, Adif mantiene cerrada la línea afectada y las operadoras modificaron sus servicios; hasta el momento de los últimos reportes, no hay una hora confirmada para reanudar la circulación.

Renfe habilitó cambios y anulaciones gratuitos para los viajeros afectados por la suspensión del servicio./Especial

¿Qué rutas y trenes fueron cancelados tras el accidente?

La interrupción comprende la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y afecta las conexiones con Sevilla, Córdoba y Málaga, además de los servicios que pasan por Ciudad Real. Adif informó que los trenes de este corredor permanecían detenidos en estaciones del trayecto y habilitó puntos de atención para los pasajeros en Madrid-Puerta de Atocha, Sevilla-Santa Justa, Córdoba-Julio Anguita y Málaga-María Zambrano.

Renfe habilitó cambios y anulaciones gratuitos para los viajeros afectados por el corte. Iryo, por su parte, canceló todos sus servicios con salida de Madrid-Puerta de Atocha y destino al corredor sur, sin una previsión de restablecimiento. La compañía también habilitó el teléfono 900 001 403 para atender consultas relacionadas con el accidente.

OUIGO anunció la cancelación de ocho circulaciones previstas para el resto del miércoles: los trenes 6508 y 6578 entre Madrid y Málaga; 11740 y 6616 entre Madrid y Sevilla; 6507 y 6777 de Sevilla a Madrid, y 6549 y 6619 de Málaga a Madrid. Además, el servicio 6477, que cubría la ruta Sevilla-Madrid, quedó detenido en Puertollano, por lo que la empresa organizó el traslado de sus pasajeros en autobús hasta la capital española.

OUIGO suspendió ocho circulaciones entre Madrid, Sevilla y Málaga durante el miércoles 28 de octubre./Especial

¿Qué alternativas tienen los pasajeros para viajar?

Quienes necesiten trasladarse durante la jornada pueden revisar la disponibilidad de autobuses de larga distancia desde Madrid hacia ciudades como Sevilla, Málaga y Granada. También pueden consultar vuelos desde el aeropuerto de Madrid-Barajas o considerar un automóvil particular o de alquiler. La disponibilidad depende del destino y de las plazas que queden libres; no se había confirmado un servicio general de autobuses que sustituyera todas las conexiones ferroviarias suspendidas.

Los pasajeros deben verificar el estado de su viaje directamente con la compañía antes de acudir a la estación. Renfe e Iryo anunciaron cambios y anulaciones gratuitos para los servicios afectados, mientras que OUIGO informó de medidas para gestionar las reservas canceladas. En el caso de contratar otro transporte por cuenta propia, conviene conservar los comprobantes y consultar previamente las condiciones de reembolso, pues no debe darse por hecho que la operadora cubrirá automáticamente esos gastos.