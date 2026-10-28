¡EXCLUSIVA! La La Love You revela por qué México ya es más importante que España para su carrera

En entrevista con CONTRA, la banda española habló sobre su conexión con el público mexicano y las próximas fechas del Tour Intergaláctico

La banda española La La Love You ha encontrado en México mucho más que un destino para presentar su música. Lo que comenzó como una conexión con seguidores al otro lado del Atlántico terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más importantes de su carrera, al grado de que actualmente México es el país donde más se escuchan sus canciones, incluso por encima de España, según revelaron sus integrantes en entrevista exclusiva con CONTRA de RÉCORD.

Después de conquistar el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, los músicos regresarán al país durante noviembre con una nueva etapa de su Tour Intergaláctico, una gira que los llevará por Puebla, Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Además de reencontrarse con sus seguidores, aprovecharán estas presentaciones para interpretar temas de su más reciente álbum, “Porque Me Miráis Así”, con el que consideran haber dado un paso importante tanto en su evolución musical como en su proyección internacional.

La La Love You ha encontrado en México mucho más que un destino para presentar su música / IG: @lalaloveyouoficial

La La Love You anuncia conciertos en México: ¿cuándo y dónde se presentará?

La agrupación confirmó que su recorrido por distintas ciudades mexicanas comenzará el 4 de noviembre en Puebla, continuará el 5 de noviembre en Querétaro, llegará el 6 de noviembre a Guadalajara y concluirá el 7 de noviembre en Monterrey. Los conciertos forman parte de una gira que, de acuerdo con sus integrantes, representa uno de los proyectos más ambiciosos que han emprendido, pues les permitirá visitar lugares donde todavía no habían tenido la oportunidad de presentarse.

“Pues que estamos de tour, nuestro Tour Intergaláctico. Estuvimos hace poco en el Auditorio Nacional aquí en Ciudad de México, pero se nos quedaron en el tintero otras ciudades. Y aquí venimos, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en Guadalajara y vamos a estar en Monterrey.”

Los integrantes explicaron que esta nueva etapa representa una oportunidad para llevar a los escenarios mexicanos canciones que todavía no habían presentado en vivo en el país, debido a que su más reciente producción discográfica no estaba disponible durante algunas de sus visitas anteriores.

“Bueno, estamos muy contentos porque es la primera vez que hacemos un tour tan ambicioso. Vamos a ir por un montón de lugares nuevos que no hemos visitado nunca, que nos hace muchísima ilusión. Y estamos, bueno, pues presentando lo que ha sido nuestro último álbum ‘Porque Me Miráis Así’”.

La gira de la banda española comienza en noviembre y recorrerá varias ciudades / IG: @lalaloveyouoficial

Aunque la Ciudad de México no forma parte de las cuatro fechas anunciadas para noviembre, la banda adelantó que prepara un nuevo espectáculo en la capital para 2027, con la intención de reencontrarse con el público que los acompañó durante su presentación en el Auditorio Nacional.

¿Por qué México es tan importante para La La Love You?

Uno de los momentos más destacados de la conversación ocurrió cuando los músicos hablaron sobre la relación que han construido con los seguidores mexicanos. Para La La Love You, conquistar a un público fuera de su país de origen representó inicialmente una experiencia emocionante, pero con el paso del tiempo México terminó convirtiéndose en el principal mercado de su música.

Los integrantes reconocieron que desde sus primeras visitas percibieron una respuesta especial, marcada por la cercanía de los asistentes y la intensidad con la que viven cada concierto. Esa conexión, aseguraron, no solamente se refleja en los escenarios, sino también en las cifras de reproducciones que acumulan sus canciones.

“Sí, nosotros desde el principio intuíamos que México iba a ser muy importante para nosotros, porque lo sentíamos, sentíamos ese recibimiento, siempre teníamos muchas ganas de volver. Y a día de hoy no es que sea importante, sino que se ha convertido en el país más importante para la carrera de La La Love You. Los números no mienten y ya es el lugar donde más nos escuchan del mundo, superando con mucho incluso España”.

Para La La Love You, conquistar a un público fuera de su país representó una experiencia única / IG: @lalaloveyouoficial

Esta declaración refleja el peso que ha adquirido México dentro de la trayectoria de la agrupación. Aunque La La Love You nació en España y desarrolló allí buena parte de su historia, sus integrantes consideran que el respaldo de los mexicanos ha sido determinante para llevar su música hacia nuevos territorios.

“Así que muy felices, ya nos sentimos como casa y nos sentimos ya parte de aquí porque el recibimiento siempre es increíble.”

El Auditorio Nacional, una noche inolvidable para la banda española

La presentación de La La Love You en el Auditorio Nacional ocupa un lugar especial entre los recuerdos de sus integrantes. Para ellos, subir a uno de los escenarios más emblemáticos de México significó cumplir un objetivo que durante años parecía lejano, especialmente por la historia que ese recinto comparte con grandes artistas españoles.

La presentación de La La Love You en el Auditorio Nacional ocupa un lugar especial entre sus recuerdos / IG: @lalaloveyouoficial

Los músicos explicaron que la experiencia superó sus expectativas y que, lejos de considerar aquella presentación como una meta definitiva, se quedaron con ganas de repetirla. La energía del público mexicano, el significado del escenario y la posibilidad de interpretar sus canciones ante miles de seguidores hicieron que la noche se convirtiera en uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria.

“Bueno, la verdad que fue uno de los días más bonitos de nuestra vida, yo creo el auditorio es un sitio emblemático, han tocado muchísimos artistas españoles que son leyendas. Y poder estar en el mismo escenario que ellos, pues es todo un privilegio”.

La agrupación no ocultó su deseo de regresar al recinto o protagonizar una experiencia similar en la capital mexicana, especialmente después del recibimiento que tuvo durante su última visita.

“La verdad que nos quedamos con ganas de hacer muchos más, por supuesto que se repita esa noche tan bonita que vivimos y espero que podamos volver a vivirlo, claro”.

“Porque Me Miráis Así”, el disco que abrió nuevas puertas a La La Love You

El crecimiento internacional de la banda también está relacionado con el lanzamiento de “Porque Me Miráis Así”, su más reciente producción discográfica. Los músicos consideran que este álbum representa un avance en su desarrollo artístico porque conserva las características que identifican su sonido, pero al mismo tiempo incorpora nuevas influencias y colaboraciones que les permitieron experimentar con propuestas diferentes.

Para La La Love You, el disco no solamente ha significado una evolución creativa. También les ha permitido llegar a países donde anteriormente su música tenía una presencia menor, incluidos otros territorios latinoamericanos y Estados Unidos, donde se preparan para ofrecer sus primeras presentaciones.

“Bueno, lo que ha cambiado sin duda es que nos ha abierto las puertas de muchos sitios, nos ha hecho terminar de sentir que calábamos en México. Nos ha abierto la puerta a muchos otros países, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Este disco se está escuchando en lugares donde no se había escuchado”.

Los integrantes también explicaron que el álbum les permitió experimentar con colaboraciones más arriesgadas, sin perder la esencia que los ha acompañado desde sus inicios.

“Y a nivel artístico para nosotros también creo que es un avance en muchas cosas, porque es un disco que mantiene la raíz de la banda, pero nos hemos atrevido a abrirnos a muchas otras cosas, a hacer colaboraciones mucho más arriesgadas. Así que también, bueno, sentimos que es un disco que nos ha hecho subir un peldaño en muchas cosas, a nivel de público y también a nivel creativo”.

De Green Day a los Ramones: las influencias detrás de su happy punk

Aunque su música incorpora elementos del pop y melodías que conectan con públicos diversos, La La Love You mantiene una fuerte influencia del punk estadounidense, particularmente de bandas como Green Day, Blink-182 y Ramones, referentes que marcaron el gusto musical de sus integrantes desde sus primeros años.

Los músicos reconocieron que les agrada la etiqueta de happy punk, una expresión con la que se ha identificado su propuesta y que, según explicaron, no es tan habitual en España. Para ellos, el término resume una combinación de energía, guitarras, melodías pegadizas y canciones que pueden hablar de sentimientos profundos sin perder un carácter divertido.

“La etiqueta de happy punk mola mucho, que en España no se utiliza tanto y nos mola. Y entonces yo creo que tiene un poco una mezcla de todos esos ingredientes”

A pesar de esa energía característica, la banda explicó que sus letras están principalmente orientadas hacia las emociones humanas, las relaciones personales y las experiencias que pueden convertirse en historias universales. Aunque sus integrantes tienen inquietudes sociales y políticas, consideran que su música es el espacio donde prefieren expresar sentimientos relacionados con el amor y el desamor.

“Somos personas luego con mucha conciencia social y política, pero no sé por qué, no es una cosa forzada, nunca nos ha llevado, nos ha latido el llevarlo tanto a la música, lo hacemos de otras maneras en nuestras vidas personales y cuando hacemos música nos gusta hablar más desde el corazóncito de cosas más emocionales que prácticas”.

La La Love You llegará por primera vez a Estados Unidos

Otro de los anuncios destacados de la entrevista fue que La La Love You se prepara para presentarse por primera vez en Estados Unidos, un mercado al que sus integrantes no imaginaban llegar cuando comenzaron su carrera musical. Entre las ciudades contempladas mencionaron Los Ángeles y Orlando, donde aseguran que ya existe interés por asistir a sus conciertos.

La banda considera que este nuevo paso está relacionado con el crecimiento internacional de la música en español, que durante los últimos años ha ganado mayor presencia en plataformas digitales, festivales y escenarios donde anteriormente predominaban los artistas angloparlantes.

“Por primera vez en nuestra carrera vamos a ir a Estados Unidos, que es una cosa que jamás nos hubiésemos imaginado, tocar en Los Ángeles o en Orlando y viendo el reporte de ventas está claro que hay público allí, que hay gente con ganas de escucharnos y yo creo que se debe a eso, que la música en español estamos conquistando el mundo y ahora tenemos cabida en todos los lados”.

Los integrantes señalaron que la industria musical también está prestando mayor atención a los artistas que interpretan canciones en español. Como ejemplo mencionaron el interés de figuras internacionales por colaborar con músicos hispanohablantes, una tendencia que consideran favorable para proyectos como el suyo.

“Sí, yo creo que la industria está mirando mucho a eso, incluso grandes productores de toda la vida que habían hecho artistas en inglés o grandes artistas están buscando colaborar con... De repente Ed Sheeran busca a Quevedo para hacer colaboraciones. Sí, yo creo que la música en español está muy de moda y a todos nos viene muy bien”.

¿Qué significa “El Fin del Mundo” para La La Love You?

Hablar de La La Love You también implica recordar “El Fin del Mundo”, una de sus canciones más reconocidas y uno de los temas que más han contribuido a ampliar su público. Con millones de reproducciones en plataformas digitales, la canción se convirtió en una referencia dentro de su repertorio y en uno de los momentos más esperados durante sus presentaciones.

Para los integrantes, su importancia va mucho más allá de las cifras. La agrupación reconoce que “El Fin del Mundo” marcó un antes y un después en su carrera, porque permitió que nuevos seguidores descubrieran su música y abrió las puertas a escenarios que anteriormente parecían difíciles de alcanzar.

“Bueno, yo creo que para nosotros por supuesto que ha significado un antes y un después en la carrera de La La Love. Es probablemente uno de los momentos más bonitos de todos los conciertos, cuando llega ese momento y la gente se vuelve loca al cantar y nos ha puesto en el foco de muchísima gente. Evidentemente para nosotros es una canción muy especial y que le tenemos mucho cariño porque nos ha abierto muchísimas puertas y probablemente gracias a El fin del mundo estemos viniendo muy regularmente a México. Creo que nos ha abierto muchas puertas”.